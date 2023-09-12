"Божевільна пригода": у Туреччині врятували спелеолога, який пробув у пастці 9 днів

У Туреччині врятували тяжкохворого спелеолога, який понад 9 днів перебував у печері Морка та не міг вибратись.

У 40-річного дослідника печер Марка Дікі виникли проблеми зі шлунком та відкрилась кровотеча під час експедиції.

Чоловік перебував на дні вузької печери, а надзвичайники більше тижня проводили операцію з порятку.

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Сам Марк описав це випробування як "божевільну пригоду", повідомляє The Guardian.

"Дивовижно знову опинитися на землі", – сказав Дікі журналістам.

Спелеолог подякував турецькому уряду за те, що йому врятували життя завдяки швидкому реагуванню, а також міжнародній спелеологічній спільноті, турецьким спелеологам та угорській службі порятунку з печер.

American explorer Mark Dickey trapped in Turkish cave rescued after falling ill https://t.co/7Y2MKLGsYD pic.twitter.com/YxIVw5Kx7Q Реклама: September 12, 2023

Нагадаємо, американець Марк Дікі, який є інструктором Національної комісії з порятунку печер США (NCRC), очолював експедицію з пошуку і картографування нового проходу в турецькій печері Морка.

Однак 3 вересня у нього раптово відкрилась шлунково-кишкова кровотеча, дослідник не міг ходити й потребував носилок.

За даними Спелеологічної федерації Туреччини, Марка підняли на поверхню пізно ввечері 11 вересня.

У рятувальній операції брали участь рятувальники з усієї Європи, зокрема з Туреччини, Італії, Угорщини, Хорватії та Болгарії.