Помер собака, якого патрульні врятували після російського обстрілу в Сумах

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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12 вересня 2023

Помер собака, який постраждав від обстрілу в Сумах та був врятований патрульними 8 вересня.

Лікар повідомив, що травми собаки були дуже серйозними, повідомляє зоозахисна організація UAnimals. 

Орієнтовний вік тварини – 10 років, тож їй було складно боротися з пораненнями та стресом від обстрілу.

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"На відео – собака вчора, 11 вересня. Сьогодні його вже немає. Нам дуже шкода, що не вдалося врятувати життя.

UAnimals співчуває власникові собаки та всім, хто втратив тварин унаслідок російської агресії", – кажуть зоозахисники.

Нагадаємо, 8 вересня російська ракета влучила в житловий сектор у Сумах

Надзвичайники врятували з-під завалів двох літніх людей і собаку. 65-річна жінка згодом померла у лікарні.

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 Фото: Патрульна поліція Сумської області

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