У ніч на 8 вересня окупанти завдали ракетного удару по житловому сектору в Сумах, надзвичайники ДСНС врятували 70-річного чоловіка та 65-річну жінку.
Також патрульним вдалося врятувати з-під завалів будинку вцілілого собаку, повідомляє патрульна поліція Сумської області. Однак через кілька діб собака помер.
"Цього зляканого пса ми дістали з-під завалів… Адже вранці недокраїна обстріляла приватні будинки у Сумах.
Пес розгублений та зовсім не розуміє, що сталося. Але ми розуміємо та знаємо, кому обовʼязково помстимося за кожного жителя нашої землі!" – написали поліціянти.
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У Міністерстві внутрішніх справ додають, що ліквідація наслідків обстрілу триває, на місці працюють усі необхідні служби.
Нагадаємо, внаслідок ворожої атаки в Сумах 8 вересня травми отримали троє людей.
За попередньою інформацією, зруйновано двоповерховий житловий будинок, пошкоджень зазнали більше 20 осель та 8 транспортних засобів, виникла пожежа на значній площі.
Під уламками перебувало двоє людей, але їх врятувала ДСНС.
Раніше надзвичайники врятували собаку з-під завалів у Нью-Йорку на Донеччині.
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