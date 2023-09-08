У Сумах врятували з-під завалів переляканого собаку. Згодом він помер. ВІДЕО

У ніч на 8 вересня окупанти завдали ракетного удару по житловому сектору в Сумах, надзвичайники ДСНС врятували 70-річного чоловіка та 65-річну жінку.

Також патрульним вдалося врятувати з-під завалів будинку вцілілого собаку, повідомляє патрульна поліція Сумської області. Однак через кілька діб собака помер.

"Цього зляканого пса ми дістали з-під завалів… Адже вранці недокраїна обстріляла приватні будинки у Сумах.

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Пес розгублений та зовсім не розуміє, що сталося. Але ми розуміємо та знаємо, кому обовʼязково помстимося за кожного жителя нашої землі!" – написали поліціянти.

У Міністерстві внутрішніх справ додають, що ліквідація наслідків обстрілу триває, на місці працюють усі необхідні служби.

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Нагадаємо, внаслідок ворожої атаки в Сумах 8 вересня травми отримали троє людей.

За попередньою інформацією, зруйновано двоповерховий житловий будинок, пошкоджень зазнали більше 20 осель та 8 транспортних засобів, виникла пожежа на значній площі.

Під уламками перебувало двоє людей, але їх врятувала ДСНС.

Раніше надзвичайники врятували собаку з-під завалів у Нью-Йорку на Донеччині.