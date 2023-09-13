"Отримає диплом за 3 дні до екзамену": українці жартують про аспірантуру Буданова

13 вересня стало відомо, що очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов вступає на аспірантуру з політології на вечірню форму навчання в Острозьку академію.

У списку він – перший, повідомляє Суспільне.

Українці у соцмережах миттєво згенерували жарти щодо ймовірних заліків та навчання головного розвідника країни.

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Журналіст Роман Романюк іронічно зауважив, що очільник ГУР вступатиме до академії, де він викладає.

Стендапер Антон Тимошенко спробував спрогнозувати, як виглядатиме іспит з політології у пана Буданова:

Ситуація від Антона Тимошенка

Про екзаменаційні квитки є чимало жартів.

Користувачі в мережі "Х" жартують про білети на іспиті

"Буданов уже має на руках відповіді на білети державного іспиту з політології", – підозрює виконавець Іван Марунич.

Користувачка Анастасія, яка у соцмережі Х (Twitter) має нік "Нестор Крінжеписець", зазначає, що призупинила магістратуру, бо не має сил та натхнення, а тим часом Буданов вступає на аспірантуру.

Не оминули й тему "улюбленця" з акваріуму очільника ГУР. Користувач "Х" з ніком "Панда" уявив собі ситуацію:

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"Уявіть, Буданов приїде на заселення в общагу, а коменда така "не поселимо, з жабами в гуртожиток не можна", – пише він.

Дехто припускає, що авторитетність Буданова "зіграє йому на руку":

Деякі користувачі вбачають у такому рішенні керівника ГУР суцільну користь та порівнюють його з іншими випускниками Острозької академії.

Наприклад, історик і військовий Станіслав Грещишин згадав, що випускником був гетьман запорозького війська Петро Конашевич-Сагайдачний.

"Навіть Буданов знає – аби бути політологом потрібен диплом", – наголошує політолог Максим Несвітайлов, ймовірно натякаючи на нещодавній скандал зі Спартаком Субботою.

Адвокат Богдан Шабаровський каже, що хотів би послухати, як пан Буданов складає іспит з філософії його колегам. Він жартома зазначає, що "на таке можна продавати квитки, а виручені кошти спрямовувати на потреби армії".