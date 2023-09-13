"Отримає диплом за 3 дні до екзамену": українці жартують про аспірантуру Буданова

13 вересня стало відомо, що очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов вступає на аспірантуру з політології на вечірню форму навчання в Острозьку академію.
У списку він – перший, повідомляє Суспільне.
Українці у соцмережах миттєво згенерували жарти щодо ймовірних заліків та навчання головного розвідника країни.
Журналіст Роман Романюк іронічно зауважив, що очільник ГУР вступатиме до академії, де він викладає.
Стендапер Антон Тимошенко спробував спрогнозувати, як виглядатиме іспит з політології у пана Буданова:
|Ситуація від Антона Тимошенка
Про екзаменаційні квитки є чимало жартів.
|Користувачі в мережі "Х" жартують про білети на іспиті
"Буданов уже має на руках відповіді на білети державного іспиту з політології", – підозрює виконавець Іван Марунич.
Користувачка Анастасія, яка у соцмережі Х (Twitter) має нік "Нестор Крінжеписець", зазначає, що призупинила магістратуру, бо не має сил та натхнення, а тим часом Буданов вступає на аспірантуру.
Не оминули й тему "улюбленця" з акваріуму очільника ГУР. Користувач "Х" з ніком "Панда" уявив собі ситуацію:
"Уявіть, Буданов приїде на заселення в общагу, а коменда така "не поселимо, з жабами в гуртожиток не можна", – пише він.
Дехто припускає, що авторитетність Буданова "зіграє йому на руку":
Деякі користувачі вбачають у такому рішенні керівника ГУР суцільну користь та порівнюють його з іншими випускниками Острозької академії.
Наприклад, історик і військовий Станіслав Грещишин згадав, що випускником був гетьман запорозького війська Петро Конашевич-Сагайдачний.
"Навіть Буданов знає – аби бути політологом потрібен диплом", – наголошує політолог Максим Несвітайлов, ймовірно натякаючи на нещодавній скандал зі Спартаком Субботою.
Адвокат Богдан Шабаровський каже, що хотів би послухати, як пан Буданов складає іспит з філософії його колегам. Він жартома зазначає, що "на таке можна продавати квитки, а виручені кошти спрямовувати на потреби армії".
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