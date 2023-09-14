Астрономи виявили рідкісну галактику, оточену кільцем. ФОТО

Астрономи помітили незвичайну галактику на відстані 56 мільйонів світлових років від Землі. Вона оточена великим газовим кільцем.

Про це повідомляє Science Alert.

NGC 4632 вважалася звичайною спіральною галактикою, розташованою неподалік Чумацького Шляху. Проте нове дослідження показало, що вона належить до галактик із полярним кільцем.

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Такий тип галактик має навколо себе кільце із газу, пилу або зірок, яке обертається навколо полюсів або поблизу них.

Достовірно невідомо, як вони утворюються. Перше припущення полягає в тому, що матеріал кільця подорожує космічною павутиною, доки не потрапить на орбіту галактики. Другий варіант – кільце складається з матеріалу, отриманого за допомогою гравітації з іншої галактики.

Зведене радіо- та оптичне зображення NGC 4632

Разом із NGC 4632 виявили ще одну галактику такого типу – NGC 6156.

"Отримані дані свідчать про те, що 1-3% сусідніх галактик можуть мати газоподібні полярні кільця, що набагато більше, ніж дозволяють помітити оптичні телескопи. Галактики з полярними кільцями можуть бути більш поширеними, ніж вважалося раніше", – розповів співавтор відкриття Натан Дег.

Наразі оптичні спостереження виявили полярні кільця навколо 0,5% найближчих галактик.

Більш типова галактика з полярним кільцем, NGC 660

"Використовуючи ASKAP (система радіотелескопів, розташована в Австралії – ред.) протягом найближчих років, ми очікуємо виявити понад 200 000 багатих на водень галактик, серед яких ще багато незвичайних галактик, таких як ці з полярними кільцями", – повідомив астроном Бербель Корібальскі з Державного об'єднання наукових і прикладних досліджень в Австралії.

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NGC 4632 у дослідженні WALLABY (ліворуч) порівняно з оптичним зображенням DESI Legacy Survey (праворуч)

За словами науковців, у майбутньому це допоможе дізнатися природу галактик із полярним кільцем.

Зображення полярної кільцевої галактики NGC 4650A з телескопа Хаббл. Галактика — це нечітка крапка посередині

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що телескоп Вебба виявив докази існування океану на екзопланеті.

Авторка: Альона Павлюк