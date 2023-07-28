У Конгресі США вперше офіційно обговорили НЛО

Палата представників США, нижня палата Конгресу, скликала комісію з питань непізнаних аномальних явищ, більш відомих як НЛО.

Водночас американські законодавці "не залучили до слухання маленьких зелених чоловічків" та не принесли тарілки, що літають, сказав республіканець Тім Берчет, повідомляє ВВС.

Протягом двох годин троє свідків розповіли про свої зустрічі нібито з неопізнаними об'єктами, про пілотів, які бояться говорити про це, про біологічний матеріал, вилучений з літальних апаратів, а також по "відплату" тим, хто говорить про НЛО.

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Девід Груш, колишній офіцер розвідки Повітряних сил США, натякнув, що урядовці приховують інформацію про НЛО і карають викривачів. Утім, за його словами, він не може розповісти про це публічно через закони про таємницю.

Метеор над узбережжям Флориди. Фото: Austin Houser/Вікіпедія

Усі визнали, що неопізнані явища є потенційною загрозою національній безпеці, передають журналісти.

Водночас під час слухання не озвучили "серйозних відкриттів" чи підтверджень існування інопланетного життя.

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У 2017 році питання НЛО набуло широкого розголосу у США, коли The New York Times повідомили про існування таємної програми Пентагону з розслідування неопізнаних повітряних об’єктів.

Програму підтримував колишній лідер більшості в Сенаті Гаррі Рід, який представляв штат Невада – а отже, і Зону 51.

Зона 51 – це засекречений об’єкт, на якому розробляють та випробовують експериментальні літаки, однак серед деяких американців побутують теорії змови, що полігон пов’язаний з дослідженням НЛО.

В останні роки американці вимагають від військових більшої прозорості щодо НЛО.

Зауважимо, що НЛО – це не тільки летючі тарілки з фантастичних фільмів, існування яких не підтверджують науковці чи офіційні особи. НЛО – це будь-який неопізнаний об'єкт у повітрі (чи то дрон, чи то метеор).

У квітні цього року Пентагон заявляв, що наразі немає достовірних доказів позаземного походження НЛО.

Нагадаємо, раніше Пентагон оприлюднив дані про всі зафіксовані у 2022 році НЛО.

Серед них були безпілотники, повітряні кулі, пластикові пакети та птахи. Але природу 171 об’єкта так і не вдалося з'ясувати.