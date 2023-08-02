На Буковині керівника приватної лікарні підозрюють у заволодінні понад 15 млн грн

У Чернівецькій області судитимуть керівника приватної лікарні, якого підозрюють у заволодінні понад 15 мільйонами гривень, виділених за програмою медичних гарантій (ПМГ).
Про це повідомляють в Чернівецькій обласній прокуратурі.
За даними слідства, засновник та директор приватного медцентру створив механізм заволодіння бюджетними коштами. До цього він залучив дружину та чотирьох працівників центру.
Правоохоронці встановили, що впродовж 2022 року лікарі центру подавали до Національної служби здоров’я України неправдиву інформацію щодо надання населенню послуг за ПМГ.
|Фото: Чернівецька обласна прокуратура
"Ці послуги медичний центр не надавав, однак на основі недійсних даних приватному медзакладу було безпідставно виплачено з держбюджету понад 15 млн грн", – зазначають в прокуратурі.
Отримані кошти керівник закладу легалізував шляхом перерахування на рахунки підконтрольних суб’єктів господарювання, зокрема і своєї дружини.
|Фото: Чернівецька обласна прокуратура
Усіх причетних до злочину судитимуть за чотирма статтями за:
- фактом створення злочинної організації та участі у ній;
- розкрадання бюджетних коштів;
- несанкціонованих дій з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах;
- відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом.
|Фото: Чернівецька обласна прокуратура
У коментарі "УП. Життя" голова Національної служби України Наталія Гусак повідомила, що нині служба співпрацює зі слідством й у даній справі НСЗУ виступає потерпілою стороною.
"Цей випадок – прецедент. НСЗУ подала цивільний позов органу досудового розслідування з метою відшкодування матеріальних збитків, завданих державі", – додали в НСЗУ.
Нагадаємо, в Україні існує Програма медичних гарантій, в межах якої держава оплачує медичні послуги за пацієнта. У медзакладах, які уклали договір з НСЗУ, безкоштовно надають:
- допомогу у випадку травми;
- лікування немовлят, які народилися передчасно;
- медичну допомогу в стаціонарі;
- деякі послуги у Національному інституті раку, зокрема, доступна хірургія одного дня та проведення планових та невідкладних хірургічних операцій;
- низку медичних послуг для людей похилого віку.
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