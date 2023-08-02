На Буковині керівника приватної лікарні підозрюють у заволодінні понад 15 млн грн

У Чернівецькій області судитимуть керівника приватної лікарні, якого підозрюють у заволодінні понад 15 мільйонами гривень, виділених за програмою медичних гарантій (ПМГ).

Про це повідомляють в Чернівецькій обласній прокуратурі.

За даними слідства, засновник та директор приватного медцентру створив механізм заволодіння бюджетними коштами. До цього він залучив дружину та чотирьох працівників центру.

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Правоохоронці встановили, що впродовж 2022 року лікарі центру подавали до Національної служби здоров’я України неправдиву інформацію щодо надання населенню послуг за ПМГ.

Фото: Чернівецька обласна прокуратура

"Ці послуги медичний центр не надавав, однак на основі недійсних даних приватному медзакладу було безпідставно виплачено з держбюджету понад 15 млн грн", – зазначають в прокуратурі.

Отримані кошти керівник закладу легалізував шляхом перерахування на рахунки підконтрольних суб’єктів господарювання, зокрема і своєї дружини.

Фото: Чернівецька обласна прокуратура

Усіх причетних до злочину судитимуть за чотирма статтями за:

фактом створення злочинної організації та участі у ній;

розкрадання бюджетних коштів;

несанкціонованих дій з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах;

відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом.

Фото: Чернівецька обласна прокуратура

У коментарі "УП. Життя" голова Національної служби України Наталія Гусак повідомила, що нині служба співпрацює зі слідством й у даній справі НСЗУ виступає потерпілою стороною.

"Цей випадок – прецедент. НСЗУ подала цивільний позов органу досудового розслідування з метою відшкодування матеріальних збитків, завданих державі", – додали в НСЗУ.

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Нагадаємо, в Україні існує Програма медичних гарантій, в межах якої держава оплачує медичні послуги за пацієнта. У медзакладах, які уклали договір з НСЗУ, безкоштовно надають: