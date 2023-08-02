На Буковині керівника приватної лікарні підозрюють у заволодінні понад 15 млн грн

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
4860
2 серпня 2023

У Чернівецькій області судитимуть керівника приватної лікарні, якого підозрюють у заволодінні понад 15 мільйонами гривень, виділених за програмою медичних гарантій (ПМГ). 

Про це повідомляють в Чернівецькій обласній прокуратурі. 

За даними слідства, засновник та директор приватного медцентру створив механізм заволодіння бюджетними коштами. До цього він залучив дружину та чотирьох працівників центру. 

Реклама:

Правоохоронці встановили, що впродовж 2022 року лікарі центру подавали до Національної служби здоров’я України неправдиву інформацію щодо надання населенню послуг за ПМГ.

Фото: Чернівецька обласна прокуратура

"Ці послуги медичний центр не надавав, однак на основі недійсних даних приватному медзакладу було безпідставно виплачено з держбюджету понад 15 млн грн", – зазначають в прокуратурі. 

Отримані кошти керівник закладу легалізував шляхом перерахування на рахунки підконтрольних суб’єктів господарювання, зокрема і своєї дружини.

Фото: Чернівецька обласна прокуратура

Усіх причетних до злочину судитимуть за чотирма статтями за: 

  • фактом створення злочинної організації та участі у ній; 
  • розкрадання бюджетних коштів; 
  • несанкціонованих дій з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах; 
  • відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом.
Фото: Чернівецька обласна прокуратура

У коментарі "УП. Життя" голова Національної служби України Наталія Гусак повідомила, що нині служба співпрацює зі слідством й у даній справі НСЗУ виступає потерпілою стороною. 

"Цей випадок – прецедент. НСЗУ подала цивільний позов органу досудового розслідування з метою відшкодування матеріальних збитків, завданих державі", – додали в НСЗУ. 

Реклама:

Нагадаємо, в Україні існує Програма медичних гарантій, в межах якої держава оплачує медичні послуги за пацієнта. У медзакладах, які уклали договір з НСЗУ, безкоштовно надають:  

Читайте також: У МОЗ хочуть переглянути перелік послуг, які входять до Програми медичних гарантій


Реклама:


Реклама:
 916
Здоров'я

Не просто малювання. Як арттерапія допомагає дітям впоратися з травматичним досвідом

Лілія Вітюк
 10672
Суспільство

"Іноземні медіа бачать у воєнних злочинах атракціон з кімнатою страху". Правозахисниця Лариса Денисенко про сексуальне насильство

Олена Барсукова
 5385
КУЛЬТУРА

Це читомо: Оппенгеймер, роман про Запоріжжя, історія Галичини та інші нові книжки

Тетяна Петренко