У США довелося приспати ведмедя, який помирав через сміття у шлунку

У американському штаті Колорадо офіцери з охорони дикої природи були вимушені приспати хворого ведмедя після повідомлень від стурбованих жителів.

Про це пише CNN.

Під час розтину тварини офіцери натрапили на тривожні відкриття.

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"Там були всі ці паперові рушники, серветки, матеріали типу поліетиленових пакетів і їжа, яка не перетравлювалася", – сказав Джон Лівінгстон, представник парків і дикої природи Колорадо.

Він додав, що сміття не проходило до нижнього відділу кишечника. Тому організм ведмедя не міг поглинати поживні речовини. Враховуючи вагу ссавця, він міг далі голодувати місяцями, перш ніж померти.

При зустрічі з твариною офіцери помітили незвичайну поведінку теж. Ведмідь мав опухлі очі та піноутворення з рота. Лівінгстон відзначив, що це ознака боротьби з інфекцією.

Через усвідомлення того, що ведмідь хворий і страждає, ухвалили рішення приспати ведмедя.

Цього ссавця у районі Телльюрайд добре знали. Вважається, що саме він проник у житловий будинок цього літа.

Пояснюють цей інцидент здатністю ведмедів відчувати запах на відстані у десятки кілометрів. До того ж, вони запам’ятовують місце, де раніше знайшли їжу. Тому повертаються туди.

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Офіцери та захисники природи оприлюднили заяву, в якій пропонують жителям і туристам захистити свої будинки та життя від ведмедів.

Раніше на кордоні Литви та Білорусі ведмідь намагався "штурмувати" паркан.