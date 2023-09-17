У Одесі чоловік викрав і з'їв черепаху – поліція оголосила підозру

У Одесі чоловік викрав у сусідки черепаху та зварив з неї суп.
Про це повідомили у поліції Одеської області.
За словами правоохоронців, подія сталася ще у липні – в багатоквартирному будинку Хаджибейського району міста.
Коли 40-річний зловмисник був у спільній веранді з сусідкою, то побачив у ванночці 2 домашніх улюбленців жінки – червоновухих черепах.
|Фото: Kazzaz Photography/ Gettyimages.com
Він вирішив приготувати собі екзотичну страву, тому таємно викрав одну з тварин. Потім кухонним молотком розбив їй панцир, зварив і з’їв.
"Виявивши відсутність черепахи, потерпіла звернулася до працівників відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1, на території обслуговування якого сталася подія", – кажуть правоохоронці.
Під час слідства поліцейські встановили особу, причетну до зникнення тварини, та всі обставини злочину, і вилучили речові докази.
Зловмиснику помідомили про підозру в таємному викраденні чужого майна, крадіжці в умовах воєнного стану, а також у жорсткому поводженні з тваринами за ч. 4 ст. 185 та ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України.
"Відповідно до санкцій вказаних статей, максимальне покарання, яке загрожує чоловіку – позбавлення волі на строк до восьми років. Слідство триває", – повідомила заступниця начальника слідчого відділення територіального підрозділу поліції Анастасія Черненко.
Нагадаємо, раніше у Києві чоловік скоїв насильство над собакою.
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