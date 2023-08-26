ChatGPT зміг перевершити студентів університету в екзаменах – дослідження

ChatGPT – це чат-бот зі штучним інтелектом від компанії OpenAI. Ця технологія здатна розуміти запити користувачів і генерувати відповіді на них.

Нове дослідження, опубліковане в Scientific Reports, вказує на те, що цей інструмент може "складати екзамени" на однаковому рівні зі студентами, а іноді – навіть краще.

Результати стосуються таких дисциплін, як ком’ютерні науки, політика, інженерія та психологія. Крім того, дослідження з’ясувало ще одну річ.

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75% опитуваних студентів мають бажання використовувати ChatGPT для допомоги із завданнями – попри те, що багато викладачів прирівнюють це до плагіату.

Щоб з’ясувати ефективність штучного інтелекту під час завдань автори дослідження Талал Рахван і Ясір Закі запросили викладачів різних курсів Нью-Йоркського університету в Абу-Дабі. На кожне із 10-ти контрольних запитань кожен з науковців надав по 3 студентських роботи.

ChatGPT надавав відповіді на аналогічні набори запитань. Їх оцінювали разом із роботами звичайних учнів. Екзаменатори не знали реального джерела відповідей.

Штучний інтелект зміг набрати схожу або навіть вищу оцінку в тестах за студентів у 9 з 32-х курсів. Відповіді людини стабільно були кращими лише в математиці та економіці. Найвищих досягнень ChatGPT здобув у предметі "Вступ до державної політики" – з середньою оцінкою 9.56 проти 4.39 у студентів.

Також після опитування 1601 особи в Бразилії, Індії, Японії, США та Великобританії вчені дізналися, що 74% студентів використовувала б штучний інтелект у своїх роботах. А викладачі навпаки недооцінили цей відсоток.

Наостанок, два інструменти для визначення написаного ШІ, помилково розпінавали текст ChatGPT у 32 та 49 відсотків відповідно.

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Раніше ми розповідали про те, що у відомій німецькій газеті штучний інтелект замінить частину редакторів.