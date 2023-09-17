Опинилась у водоймі: на Полтавщині 73-річну жінку врятували після доби пошуків

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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17 вересня 2023

На Полтавщині поліціянти й місцеві жителі врятували 73-річну жінку, яку розшукували майже добу.

Жителька села Лазірки опинилася у водоймі та не могла самотужки вийти. Коли її знайшли, з води виглядав лише рот і ніс, повідомляє Національна поліція. 

"До поліції надійшло повідомлення від місцевої жінки, що 73-річна мешканка села Лазірки, Новооржицької тергромади, пішла з дому та не повернулася…

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Пошукові заходи тривали всю ніч та майже весь наступний день", – кажуть правоохоронці.

Поліція шукала жінку близько доби. До пошуків також долучилися місцеві мешканці та поліцейський офіцер Новооржицької тергромади.

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Коли команда прочісувала територію поблизу водойми, раптом почувся стогін людини.

Підійшовши на звук, поліціянти побачили у воді жінку, яка майже повністю занурилася під воду. З води виглядав лише рот та ніс. 

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Поліцейські кинулися на порятунок та витягли знесилену жінку на берег. Жінку закутали в теплу ковдру, адже у неї було переохолодження. 

Правоохоронці викликали медиків, які госпіталізували пенсіонерку до Лубенської лікарні інтенсивного лікування.

"Поліція Полтавщини щиро вдячна небайдужим жителям Новооржицької громади, які відгукнулися на чужу біду й одразу прийшли на допомогу. Адже завдяки спільним зусиллям вдалося врятувати людині життя", – кажуть у Нацполіції.

Нагадаємо, раніше Нацполіція евакуювала з Нью-Йорка на Донеччині трьох дітей з мамою.

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