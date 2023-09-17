Опинилась у водоймі: на Полтавщині 73-річну жінку врятували після доби пошуків

На Полтавщині поліціянти й місцеві жителі врятували 73-річну жінку, яку розшукували майже добу.

Жителька села Лазірки опинилася у водоймі та не могла самотужки вийти. Коли її знайшли, з води виглядав лише рот і ніс, повідомляє Національна поліція.

"До поліції надійшло повідомлення від місцевої жінки, що 73-річна мешканка села Лазірки, Новооржицької тергромади, пішла з дому та не повернулася…

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Пошукові заходи тривали всю ніч та майже весь наступний день", – кажуть правоохоронці.

Поліція шукала жінку близько доби. До пошуків також долучилися місцеві мешканці та поліцейський офіцер Новооржицької тергромади.

Коли команда прочісувала територію поблизу водойми, раптом почувся стогін людини.

Підійшовши на звук, поліціянти побачили у воді жінку, яка майже повністю занурилася під воду. З води виглядав лише рот та ніс.

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Поліцейські кинулися на порятунок та витягли знесилену жінку на берег. Жінку закутали в теплу ковдру, адже у неї було переохолодження.

Правоохоронці викликали медиків, які госпіталізували пенсіонерку до Лубенської лікарні інтенсивного лікування.

"Поліція Полтавщини щиро вдячна небайдужим жителям Новооржицької громади, які відгукнулися на чужу біду й одразу прийшли на допомогу. Адже завдяки спільним зусиллям вдалося врятувати людині життя", – кажуть у Нацполіції.

Нагадаємо, раніше Нацполіція евакуювала з Нью-Йорка на Донеччині трьох дітей з мамою.