У Японії археологи знайшли стародавнє поховання під чагарником на стоянці

У японській префектурі Нара археологи виявили, що під чагарником на стоянці розташоване поховання представника еліти стародавніх часів.

Про це пише Arkeonews.

Під час розкопок кургану виявили численні артефакти. Це 2 залізні мечі, наконечники стріл, а також предмети, пов’язані з верховою їздою.

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Нововиявлені знахідки також включали бурштинові прикраси та глиняні горщики. Дослідники з Університету Нара кажуть, що поховання має довжину 3,8 метра, ширину – 1,6 м, а висоту – 1 м.

Його датують кінцем шостого століття. Розкопки тут велися ще з весни 2022 року. Вчені досліджували територію поблизу об’єкта всесвітньої спадщини, який охоплює монастир Хорю.

Фото: Kunihiko Imai

Раніше вони вже виявили гробницю, але в неї не було стелі. Це наштовхнуло вчених на думку, що це каміння могли використати для будівництва храму в іншому місці.

Тому й почали ретельно досліджувати чагарник на стоянці. Лише після розкопок теорія археологів підтвердилася.

Назвали нову знахідку курган Фуназука-кофун. Власне кофун – це могильний курган, у якому поховано впливову або важливу людину. Їх існує декілька типів.

Нагадаємо, раніше у Іспанії виявили сотню наскельних малюнків часів палеоліту.

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