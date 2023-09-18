В Японії кількість людей від 80 років вперше перевищила 10% населення

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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18 вересня 2023

В Японії кількість громадян віком 80 років та старше вперше перевищила 10% від загальної чисельності населення. 

Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ Японії 17 вересня, пише CNN. 

В Японії проживає близько 124,6 млн людей. З них 10,1%, тобто кожен 10-ий громадянин – віком 80 років або старше. 

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Зазначається, що цьогоріч кількість людей у ​​цій віковій категорії зросла на 270 тисяч, порівняно з попереднім роком. 

Фото: akulamatiau/Depositphotos

До рекордного показника зросла кількість громадян у віці 65 років або старше – понад 36,2 мільйона людей або майже 29,1% населення. 

Водночас у міністерстві зазначили, що кількість людей цієї вікової категорії цьогоріч зменшилася приблизно на 10 тисяч, порівняно з попереднім роком. 

Більшість літнього населення Японії – 56,6% – складають жінки, яких близько 20,5 мільйона, тоді як чоловіків 15,7 мільйона.

Відповідну статистику у міністерстві оприлюднили з нагоди Дня поваги до людей похило віку. Державне свято спрямоване на те, щоб привернути увагу до демографічної кризи в країні. 

Зазначається, що населення Японії скорочувалося після економічного буму 1980-х років. 

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Нині Японія має найвищу тривалість життя, а також рівень зайнятості серед людей похилого віку – понад 9 мільйонів працівників, і ця цифра зростає протягом останніх 19 років. 

Раніше ми повідомляли, що від початку повномасштабної війни народжуваність в Україні скоротилася на 28%.

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