Вчені створили зображення п’яти віддалених куточків Всесвіту. ФОТО

В обсерваторії NASA показали п’ять нових зображень віддалених куточків Всесвіту.

Про це пише Space із посланням на Космічну рентгенівську обсерваторію Чандра.

Фото створили на основі даних, зібраних рентгенівською обсерваторією Чандра, космічними телескопами Спітцера та Вебба, "Дуже великим телескопом" та іншими приладами.

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За допомогою них вдалося вловити потоки невидимого світлового випромінювання з віддалених куточків космосу. Потім вчені перетворили ці дані на зображення.

Центр галактики

Центр Чумацького Шляху. Усі фото: NASA

Центр галактики знаходиться на відстані 26 тисяч світлових років від Землі. Він є центром Чумацького Шляху, в якому ми живемо.

Центр галактики містить надмасивну чорну діру, гарячі хмари газу, масивні та нейтронні зорі.

"Центр галактики Чумацький Шлях нагадує рожеву, помаранчеву, червону та фіолетову хмару, усіяну кількома блискучими кулями світла. Навколо хмари – щільне поле фіолетових, помаранчевих, червоних і блідо-блакитних цяток, яке повністю вкриває небо", – описують зображення в обсерваторії.

Центр галактики не виглядає закрученим, бо прилади знімкували його зсередини.

Залишок наднової Кеплера

Звичайний вигляд залишку наднової Кеплера

Залишок наднової Кеплера – це залишки білого карлика (карликова тьмяна зірка), які утворилися внаслідок термоядерного вибуху.

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Фото залишку наднової Кеплера із застосування синього фільтра

Синій колір на зображенні показує вибухову хвилю, а червоний, блакитний і жовтий – уламки зірки.

"Залишок нагадує вузлуватий клубок синьої, червоної та білої енергії на тлі чорного неба, всіяного блідо-блакитними цяточками", – кажуть в обсерваторії.

Галактика ESO 137-001

Галактика ESO 137-001

Галактика ESO 137-001 рухається зі швидкістю 2,4 мільйона кілометрів на годину й залишає за собою два хвости з гарячого газу.

На світлині синім кольором показаний газ, червоним – атоми водню, помаранчевим і блакитним – оптичні та інфрачервоні дані.

"Яскраве блідо-рожеве світло, оточене напівпрозорим блакитним кольором, мчить до лівого верхнього кута, залишаючи за собою два довгих рожево-фіолетових хвости", – описують галактику вчені.

Галактика NGC 1365

Галактика NGC 1365

NGC 1365 – це спіральна галактика, у центрі якої розташована чорна діра, яка постійно поглинає матерію.

Фіолетовим позначений гарячий газ, який у майбутньому втягне чорна діра.

"Вихори блідої сіро-блакитної речовини, схожі на хвилі в темному океані, закручуються в напрямку рожевого ядра, яке висить у лівому верхньому куті. Рожеві кола і червоні плями усіяли бурливу спіральну галактику", – кажуть в обсерваторії.

Пульсар Вітрил

Зображення Пульсару Вітрил

Пульсар Вітрил – це залишки зірки, яка вибухнула і "посилає" потік частинок та енергії в космос.

"Пульсар нагадує м'яку, пухку квасолю лавандового кольору в кишені блакитного газу. Слабкий потік газу, рентгенівський струмінь, здається, вистрілює з кишені, прямуючи вдалину у верхній правий кут", – прокоментували зображення в обсерваторії.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в обсерваторії Гринвіча оголосили переможців конкурсу найкращих астрономічних фото 2023 року.