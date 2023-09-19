Нардеп пропонує ув’язненим крутити педалі в обмін на зменшення строку: у мережі відреагували

Нардеп пропонує зменшувати термін ув’язненим, які будуть генерувати електроенергію крутінням педалей.

Законопроєкт №10057 зареєстрували у Раді 15 вересня, повідомив автор ініціативи Сергій Гривко.

Нардеп хоче мотивувати 50 тисяч в'язнів генерувати електроенергію через велогенераційні установки. Раніше він уже пропонував скорочувати строк ув’язнення за читання книг.

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"Якщо впродовж місяця вони будуть виконувати норми визначені Міністерством Юстиції, то термін ув'язнення зменьшиться на 3 дні, але не більше 10 місяців в рік. Тобто за рік в'язень може зменьшити на 30 днів термін ув'язнення.

Що вплине прямо на економію щодо його утримання – приблизно до 8% (до 200 млн в грн)", – йдеться у дописі Гривко.

Також він написав, що хоче побачити тренажерний зал, який генерує електроенергію. Однак ідея сподобалась не всім.

Зокрема, на це відреагував командир 2 штурмового батальйону 3 окремої штурмової бригади Дмитро Кухарчук.

"Тобто ці шизіки готові перетворити в’язнів на хом’яків у колесі, але не готові дати їм шанс з гідністю захистити свою Державу?" – написав військовий.

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"Прочитав про законопроєкт цілого депутата Ради який пропонує увʼязненим виробляти електроенергію крутячи педалі на вєліках в тюрмі і натомість скорочувати термін увʼязнення…

Тіко хотів запитати, чи раптом пан чув слово "рентабельність"? Чи хоч теоретично розуміє, як побудувати таку електростанцію на "зеківській" тязі?..Підкажіть йому, хто знайомий, що ще можна еспандером грітися взимку", – написав письменник Руслан Горовий.

"А якщо у церквах велодинамки поставити? Молиться нарід, крутить педалі – і електрику добуває, і здоров'я покращує. Та й Бог, як побачить те диво – одразу всім прану дасть!" – іронізує користувач Мумрик-Михайлик.

…

"Раніше була пропозиція зменшувати термін за читання книжок. Крутиш педалі і читаєш. Ноги заняті, очі заняті. А руками по старинці будуть рукавиці шити", – додає "Болбочанин".

"Хай в Раді педалі прикрутять під столами та генерують, там споживання бєшане", – пропонує інша користувачка.

Фото: GONI Мемаси

Нагадаємо, раніше Гривко пропонував скорочувати дні у в’язниці засудженим, які "стали на шлях виправлення за допомогою саморозвитку".