6 тисяч доларів за операцію: у столичному Інституті урології викрили хабарника

Начальника одного з відділів Інституту урології у Києві підозрюють у вимаганні хабаря за операцію та післяопераційне лікування пацієнта.

За даними слідства, посадовець вимагав у жінки 6 тисяч доларів за лікування її батька, повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

"За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру начальнику відділу ДУ "Інститут урології ім. академіка О.Ф. Возіанова" за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

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Під час контролю за вчиненням злочину начальника відділу затримали у порядку ст. 208 КПК України під час передачі неправомірної вигоди", – кажуть у прокуратурі.

Фото: Київська міська прокуратура

Спочатку донька пацієнта думала, що в неї вимагають 6 тисяч гривень.

Вона була обмежена у виборі лікувального закладу, тому була змушена погодитися на незаконну вимогу, хоч проведення таких операцій фінансується за рахунок держави.

Потім жінка зрозуміла, що йдеться про 6 тисяч доларів і звернулась до правоохоронців. У момент передачі коштів хабарника затримали.

"Коли жінка звернулася до підозрюваного, він озвучив спочатку цифру "6 тисяч". Вона зрозуміла це як 6 тисяч гривень і принесла йому ці кошти. І він їй ледь не кинув їх в обличчя, кинувся скандалити, мовляв це таке складне хірургічне втручання.

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Вона просила зменшити цю суму, тому що у неї немає зайвих коштів. Він все рівно не зменшив. Власне, під час передачі цих коштів його затримали. Такі хірургічні втручання загалом мають проводитися без оплати у державних клініках", – розповіла "Українській правді. Життя" прессекретарка Київської прокуратури Надія Максимець.

За місцем роботи та проживання чоловіка провели обшуки. У службовому кабінеті посадовця виявили 250 тисяч гривень та 3600 доларів США, а за адресою його проживання – ще понад 40 тисяч доларів США та близько 200 тисяч гривень.

Слідчі дії тривають. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Якщо суд визнає чоловіка винним, йому загрожує від 5 до 10 років за ґратами.

Нагадаємо, раніше у Луцьку суд оштрафував психіатра, який ошукав ухилянта.