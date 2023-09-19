У Німеччині будують "Піраміду часу", яку мають завершити до 3183 року

У Німеччині будують скульптуру з бетонних блоків під назвою "Піраміда часу", яку планують завершити до 3183 року нашої ери.

Ідея належить художнику Манфреду Лаберу, який помер у 2018 році, повідомляє The New York Times.

Він запропонував проєкт "Піраміда часу" у 1993 році, щоб відзначити 1200-річчя свого міста Вемдінга.

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14 вересня сотні містян прийшли до "Піраміди часу", щоб подивитись на встановлення четвертого блоку.

Блоки встановлюють раз на 10 років, і залишилось ще 116. Тому "Піраміду часу" завершать тільки у наступному тисячолітті.

Фото: wemding.de

Перший блок "Піраміди часу" заклали у 1993 році. У 2003 році Манфред Лабер разом із міською владою заснував Фонд Піраміди часу Вемдінга, щоб роботи над проєктом тривали й після його смерті.

Спочатку реакція на "Піраміду часу" в місті була неоднозначною. Багатьом не подобалось, що скульптура бетонна, але потім за будівництвом почало спостерігати не одне покоління жителів міста. Саме цю плинність і символізує витвір мистецтва Лабера.

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"Піраміду часу" планують завершити до 3183 року нашої ери

Наприкінці ХХ століття Лабер був не єдиним німецьким художником, який досліджував вплив часу на різні покоління.

З 1982 по 1987 рік художник Йозеф Бойс висадив тисячі дубів у місті Кассель для роботи під назвою "7000 дубів".

А в 1996 році скульптор Богомір Еккер створив "Tropfsteinmaschine" – штучний сталактит, що капає протягом 500 років у музеї Hamburger Kunsthalle.

Тепер "Піраміда часу" Лабера нагадуватиме людям, що кожне покоління має "обов'язок перед нащадками", сказав член фонду і давній знайомий митця Клаус Шлехт.

Нагадаємо, раніше у центрі Києва встановили інсталяцію-послання Путіну під назвою "Zaстрелись".