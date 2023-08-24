Ще більш "Упевнена": що відомо про пошкодження скульптури в Стрийському парку

У Львові триває розслідування щодо акту вандалізму – пошкодження роботи сучасного українського скульптора. Днями невідомі пошкодили скульптуру "Впевнена" Василя Корчового, яку встановили в Стрийському парку для щорічного Тижня скульптури. Жіночу фігуру облили сумішшю мастил і, ймовірно, намагались підпалити.

Слідчі з’ясовують обставини злочину, але поки що не розголошують подробиць.

Про це в коментарі УП.Життя розповів куратор Тижня скульптури, галерист Павло Гудімов.

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"Вчора я ходив до полковника поліції, який займається тим розслідуванням. Він приходив в парк так само черговий раз, були слідчі. Я так розумію, що якісь докази в них все-таки є. Зараз нічого не коментують, бо триває розслідування", – каже Павло Гудімов.

Також куратор зазначив, що поліція відреагувала одразу ж після того, як відвідувачка парку помітила пошкоджену скульптуру і звернулась до правоохоронців ввечері 22 серпня.

"Відвідувачка викликала поліцію вже майже вночі – вони приїхали, все очепили й почали працювати. І вчора також були – відповідно робота йде. Ми дуже чекаємо на результати – хто, взагалі, міг собі дозволити спланувати таку "чудову" акцію", – наголошує Павло Гудімов.

У Львові пошкодили скульптуру. Фото: Facebook Павла Гудімова

Щодо способу, який пошкодили "Впевнену", а саме – залили сумішшю мастил – Гудімов відзначив, що, вочевидь, зловмисники розуміли природу матеріалу, з якого зроблена скульптура.

"Моя думка, що треба було знати властивість матеріалу, щоби брати таку річ, такий мазут, щоби 100 % воно пошкодило твір", – каже Павло Гудімов.

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Реставратори ліквідують наслідки пошкодження скульптури. Фото: Facebook Галини Григоренко

Зараз у Стрийському парку реставратори намагаються відмити скульптуру, але поки що не вдається привести її до первинного вигляду.

"Вчора цілий день реставратори працювали, трошечки відмили, але сама ця олія – надзвичайно в'їлася, бо матеріал пористий, має певні тріщини. Тому зранку пошкодження знову було видно. І оптимізму, що її повернуть до рідного стану, поки не багато – ні у автора, ні у реставраторів, але будемо старатися. Хоча саме головне, що сама форма скульптури не пошкоджена, але фактура вже не така", – каже куратор.

Що передувало

Скульптура "Впевнена", яку близько тижня тому встановили на тимчасовий постамент у Стрийському парку, стала предметом суперечок у мережі. Зокрема, у Львові обговорювали "різну красу" та дозволи на встановлення сучасного мистецтва в публічному просторі. Згодом фото з "Впевненою" виставив мар Львова Андрій Садовий.

Про пошкодження скульптури стало відомо зранку 23 серпня з допису Павла Гудімова.

У соцмережах поширюють дописи із засудженням акту вандалізму у Стрийському парку. Дехто з дописувачів зазначив, що всі намагання зіпсувати скульптуру – не спрацювали – вона тепер зе більш "Впевнена".

Про те, що пошкодження скульптури має отримати ще більш широкий розголос, написала колишня заступниця Міністра культури Галина Григоренко, тегнувши екс-депутатку, колишню заступницю Міністра, громадську активістку, Ірину Подоляк, яка мешкає у Львові.

"Впевнена, що додати до бурхливого обговорення нема чого. Вандалізм є вандалізмом, диким і підлим проявом безсилля, незалежно від місця і часу. Абсолютно згідна з Iryna Podolyak, що це кейс для проговорювання в різних спільнотах", – написала Галина Григоренко.

Коли відвідати Тиждень скульптури

Основна програма Тижня скульптури, який проходитиме у Львові, розпочнеться 20 вересня і триватиме до 11 жовтня. Але довготривалі проєкти, які будуть в публічному просторі – розраховані на рік. Це, наприклад, "Вулична галерея Шевченка", на вулиці Шевченка, де будуть представлені сучасні мистецтво і скульптури, а також "скульптурний маршрут" у Стрийському парку, частиною якого і стала "Впевнена" Василя Корчового. Всього маршрут включає 8 скульптур, створених в Каневі в рамках міжнародного скульптурного симпозіуму різних років від ЧервонеЧорне мистецьке об'єднання.