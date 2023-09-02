Барбі ботокс: лікарі занепокоєні трендом, в рамках якого жінки роблять шию довшою

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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2 вересня 2023

У ТікТок завірусився тренд Barbie Botox, для якого жінки роблять уколи ботоксу, щоб нагадувати Марго Роббі у фільмі "Барбі".

Процедура "Trap Tox" – це введення ботоксу у трапецієподібні м'язи верхньої частини спини, повідомляє Reuters. 

Ця процедура широко використовується лікарями для лікування мігрені та болю в плечах.

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Однак після виходу фільму "Барбі" з'явився попит на використання ботоксу для косметичної процедури. 

Хештег BarbieBotox набрав 11,2 мільйона переглядів у TikTok, а жінки почали колоти ботокс у трапецієподібний м'яз, щоб зробити шию та плечі візуально тоншими й довшими.

Ін'єкції ботоксу дійсно розслаблюють м'яз, через що він візуально наче "опускається", а шия стає довшою.

Однак лікарі занепокоєні новим трендом. Жінки використовують ін'єкції ботоксу в трапецієподібний м’яз не за призначенням (для лікування мігрені, зокрема), а для краси.

@therealtiktokdoc Barbie Botox isn’t anything new … It really can help migraines … Consult a neurologist for headaches and it might be covered by insurance. … #barbie #traptox #barbiemovie ♬ Barbie Girl - Lady Aqua

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Президент біотехнологічної компанії Revance Therapeutics (RVNC.O) Дастін Сьютс сказав Reuters, що це може призвести до стійкості до ботулотоксинів та перешкоджати використанню таких препаратів у майбутньому.

"Вони не лікують зморшки чи в'ялу шкіру. Вони хочуть зменшити обхват шиї, зробити її стрункішою, більш контурною", – коментує президент Фонду пластичної хірургії, який практикує в Нью-Йорку Скот Гласберг. 

Водночас Управління з контролю за продуктами і ліками США (FDA) покладає відповідальність за використання ботоксу "не за призначенням" на медичних працівників. 

Мовляв, вони мають визначити доцільність процедури.

Нагадаємо, фільм "Барбі" режисерки Ґрети Ґервіґ з Марго Роббі та Райаном Гослінгом у головних ролях вийшов на екрани у липні 2023 року.

Він став найкасовішим фільмом в історії Warner Bros., обійшовши останній фільм про Гаррі Поттера.

Водночас у деяких консервативних країнах стрічку розкритикували. Зокрема, Алжир і Кувейт заборонили фільм "Барбі", а Ліван – звинуватив у пропаганді гомосексуальності.

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