У Британії ТікТок-блогерка та її мати отримали довічне за вбивство двох чоловіків: що сталося

Британську TikTok-інфлюенсерку та її матір засудили до довічного ув'язнення за вбивство двох чоловіків в автокатастрофі.

Донька Махек і мати Ансрін Бухарі підмовили групу людей вбити двох 21-річних чоловіків (Сакіба Хуссейна і Хашима Іджазуддіна).

"Фатальна" автомобільна погоня сталася після того, як Сакіб Хуссейн погрожував розкрити роман з 46-річною Ансрін, повідомляє The Guardian і Sky.

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Справу три місяці розглядали у Королівському суді Лестера. Суд встановив, що мати й донька були у групі, яка організувала вбивство двох чоловіків.

Група зловмисників заманила жертв на автостоянку Tesco в лютому минулого року, а потім переслідувала їх на швидкості до 160 км/год та протаранила їхнє авто.

Сакіб Хусейн і Мохаммед Хашим Іджазуддін загинули миттєво, коли їхній автомобіль врізався в дерево і загорівся.

Донька Махек (ліворуч) і мати Ансрін Бухарі. Фото: Sky News

Як виявилось, 46-річна Ансрін Бухарі хотіла розірвати стосунки з коханцем Сакібом Хуссейном, але він погано відреагував на це.

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Хуссейн погрожував надіслати чоловікові Ансрін її відверті фотографії, якщо вона не поверне йому 3,7 тисяч доларів, які він нібито витратив на неї.

Зранку 11 лютого 2022 року Махек домовилася про зустріч з Хуссейном на автостоянці в Лестері, пообіцявши передати йому гроші.

Однак жінка прибула туди у складі групи з 8 людей. Більшість із них були в масках і принаймні один мав при собі зброю.

Коли Сакіб і його близький друг Хашим прибули на стоянку, вони швидко втекли, але група переслідувала їх на великій швидкості, що призвело до смертельної аварії.

В суді представили аудіозапис, на якому один із загиблих телефонував у поліцію і казав: "Вони намагаються протаранити нас. Вони намагаються протаранити нас! Вони намагаються зіштовхнути нас з дороги. Будь ласка, благаю вас, я помру".

Потім почувся крик і дзвінок обірвався від звуку удару. Суд дійшов висновку, що авто чоловіків навмисне зіштовхнули з дороги.

24-річну Махек і 46-річну Ансрін засудили довічно

Суддя Тімоті Спенсер Кейсі сказав, що слава, яку Махек Бухарі здобула завдяки своїй кар'єрі інфлюенсера, зробила її "абсолютно одержимою собою".

"TikTok та Instagram лежать в основі цієї справи. Це причина, чому ти, Махек, кинула університет. Якби ти цього не зробила, ти була би зараз молодою випускницею з цілим життям попереду. А тепер ти маєш сидіти у в'язниці всі свої найкращі роки", – заявив Кейсі.

Суддя також вважає, що Ансрін Бухарі "закрутив голову" уявний гламур світу її доньки, тому вона почала роман з Хуссейном.

24-річну Махек засудили до довічного ув'язнення з терміном щонайменше 31 рік і 8 місяців.

А 46-річну Ансрін – до довічного ув'язнення з мінімальним терміном ув'язнення 26 років і 9 місяців.

Інші зловмисники також були засуджені до довічного ув'язнення.