В Україні відкриють першу бібліотеку настільних ігор. ФОТО

У Києві 6-го вересня відкриють першу в Україні бібліотеку настільних ігор.
Про це пише Київська міська державна адміністрація.
Щоб скористатися ігровим фондом, потрібно стати читачем Центральної бібліотеки ім. Т. Г. Шевченка для дітей м. Києва.
Спочатку планують проводити ігрові зустрічі.
|Фото: КМДА/Михайло Криволапов
Крім того, охочим будуть доступними настілки у читальній залі. Потім ігри видаватимуть додому, як книжки.
|Фото: КМДА/Михайло Криволапов
Наразі ігровий фонд налічує понад 125 ігор – від найпростіших головоломок до складних економічних стратегій.
|Фото: КМДА/Михайло Криволапов
У КМДА планують розиширити цей пілотний проєкт на інші бібліотечні простори міста.
Раніше ми писали про корисні та розвиваючі ігри для дітей.
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