В Україні відкриють першу бібліотеку настільних ігор. ФОТО

У Києві 6-го вересня відкриють першу в Україні бібліотеку настільних ігор.

Про це пише Київська міська державна адміністрація.

Щоб скористатися ігровим фондом, потрібно стати читачем Центральної бібліотеки ім. Т. Г. Шевченка для дітей м. Києва.

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Спочатку планують проводити ігрові зустрічі.

Фото: КМДА/Михайло Криволапов

Крім того, охочим будуть доступними настілки у читальній залі. Потім ігри видаватимуть додому, як книжки.

Фото: КМДА/Михайло Криволапов

Наразі ігровий фонд налічує понад 125 ігор – від найпростіших головоломок до складних економічних стратегій.

Фото: КМДА/Михайло Криволапов

У КМДА планують розиширити цей пілотний проєкт на інші бібліотечні простори міста.

Раніше ми писали про корисні та розвиваючі ігри для дітей.