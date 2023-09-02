В Україні відкриють першу бібліотеку настільних ігор. ФОТО

Станіслав Ткацевіч журналіст УП.Життя
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2 вересня 2023

У Києві 6-го вересня відкриють першу в Україні бібліотеку настільних ігор. 

Про це пише Київська міська державна адміністрація.

Щоб скористатися ігровим фондом, потрібно стати читачем Центральної бібліотеки ім. Т. Г. Шевченка для дітей м. Києва.

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Спочатку планують проводити ігрові зустрічі. 

 Фото: КМДА/Михайло Криволапов

Крім того, охочим будуть доступними настілки у читальній залі. Потім ігри видаватимуть додому, як книжки.

 Фото: КМДА/Михайло Криволапов 

Наразі ігровий фонд налічує понад 125 ігор – від найпростіших головоломок до складних економічних стратегій. 

 Фото: КМДА/Михайло Криволапов

У КМДА планують розиширити цей пілотний проєкт на інші бібліотечні простори міста.

Раніше ми писали про корисні та розвиваючі ігри для дітей

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