Застрягли у смітті: у Південній Африці відпочивальники звільнили тюленят з рибальської сітки

Трьох тюленят, які заплуталися в рибальській сітці, врятували перехожі на пляжі Південної Африки.

Інцидент трапився 10 вересня на території Національного парку західного узбережжя, повідомляє BBC.

Приватний гід Гай Гафней і кінорежисер Джеймс Сутер зняли відео про звільнення тварин та опублікували його в Instagram.

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"Ми були в національному парку Західного узбережжя в Південній Африці. На щастя, нам вдалося врятувати трьох тюленів, які заплуталися в сітці. У цьому відео ви можете побачити лише двох із них – дуже вдячні, що ми це зробили.

Це було дуже відчутне нагадування про те, наскільки важливо навчатися, очищати наші пляжі та працювати над тим, щоб у наших океанах не було пластику та подібних речей", — зазначив Джеймс Сутер.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений James Suter (@jamessuter)

Наприкінці відео тварини обнімаються один одного після ув'язнення в сітці. Вже за кілька хвилин вони щасливо кинулись до океану.

Нагадаємо, в листопаді 2022 року науковці з Каліфорнії підрахували, що сині кити, які харчуються крилем, можуть з’їдати близько 10 мільйонів шматочків мікропластику щодня. А у 2019 році пластик знайшли у шлунках понад 100 досліджених черепах.