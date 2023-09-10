Полярники показали "незвичного гостя" біля станції "Академік Вернадський". ВІДЕО

Працівники антарктичної станції "Академік Вернадський" показали "незвичного гостя".

"Погляньте, який гість ходить поруч з причалом біля станції. Судячи з його заклопотаного вигляду, цей пінгвін має серйозну місію – перевірити, чи готовий наш острів до повернення тисяч його родичів на шлюбний сезон", – пишуть дослідники.

Вони припустили, що незабаром в українських полярників з’явиться багато чорно-білих сусідів – пінгвінів.

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Зазвичай на зиму ці птахи залишають околиці станції та відпливають північніше до відкритої води, щоб мати можливість харчуватися крилем.

"Йдеться насамперед про субантарктичних пінгвінів, яких найбільше на нашому острові Галіндез. Навесні ж вони повертаються сюди для гніздування", – уточнюють працівники Вернадського.

Полярники кажуть, що цей вид створює пару на все життя. Зазвичай його представники припливають по одному, а потім шукають партнера чи партнерку за допомогою звуків. Потім вони разом обирають місце для гніздування та зводять собі житло з камінців.

Водночас повернутися першими важливо, адже це можливість зайняти кращі місця аж на височинах. Там менше шансів, що майбутнє потомство засипле снігом.

Раніше полярники показали, як морські леопарди полюють на пінгвінів.