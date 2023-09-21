Укриття та оцінювання вчителів: Держслужба якості освіти визначила чотири стратегічних завдання

Державна служба якості освіти (ДСЯО) вперше провела Форум якості освіти, на якому презентували чотири стратегічні завдання в галузі освіти.
Про це повідомили в Міністерстві освіти і науки.
За словами очільника ДСЯО Руслана Гурака, найголовнішим питанням наразі є безпека – заклади освіти повинні мати облаштовані укриття задля відновлення офлайн навчання.
Для того, щоб забезпечення якісну освіту в умовах війни також потрібно:
- удосконалювати систему зворотного зв’язку про якість освітньої політики;
- розбудовувати внутрішню та зовнішню системи забезпечення якості освіти;
- формувати ефективну мережу закладів освіти;
- актуалізувати систему оцінювання вчителів.
|Очільник Міністерства освіти і науки Оксен Лісовий. Фото: МОН
Раніше ми повідомляли, що вчителям видадуть методичні матеріали про те, як розповідати про новітню історію України.
За словами очільника МОН, є три важливі завдання, які стосуються викладання новітньої історії.
Перше – це методичні матеріали для вчителів з поясненнями, як говорити про війну, які історичні події треба висвітлювати тощо.
Друге – актуалізація підручників з історії, в які потрібно додати інформацію про нинішню війну. За словами Лісового, до старих підручників додадуть новий розділ.
Третє завдання стосується перегляду підходу до викладання історії у школах.
Читайте також: У сільських регіонах знизився рівень знань на онлайн-навчанні – Лісовий