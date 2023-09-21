Укриття та оцінювання вчителів: Держслужба якості освіти визначила чотири стратегічних завдання

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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21 вересня 2023

Державна служба якості освіти (ДСЯО) вперше провела Форум якості освіти, на якому презентували чотири стратегічні завдання в галузі освіти. 

Про це повідомили в Міністерстві освіти і науки.

За словами очільника ДСЯО Руслана Гурака, найголовнішим питанням наразі є безпека – заклади освіти повинні мати облаштовані укриття задля відновлення офлайн навчання. 

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Для того, щоб забезпечення якісну освіту в умовах війни також потрібно: 

  • удосконалювати систему зворотного зв’язку про якість освітньої політики;
  • розбудовувати внутрішню та зовнішню системи забезпечення якості освіти;
  • формувати ефективну мережу закладів освіти;
  • актуалізувати систему оцінювання вчителів.
Очільник Міністерства освіти і науки Оксен Лісовий. Фото: МОН 

Раніше ми повідомляли, що вчителям видадуть методичні матеріали про те, як розповідати про новітню історію України. 

За словами очільника МОН, є три важливі завдання, які стосуються викладання новітньої історії.

Перше – це методичні матеріали для вчителів з поясненнями, як говорити про війну, які історичні події треба висвітлювати тощо.

Друге – актуалізація підручників з історії, в які потрібно додати інформацію про нинішню війну. За словами Лісового, до старих підручників додадуть новий розділ. 

Третє завдання стосується перегляду підходу до викладання історії у школах.

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