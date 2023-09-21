У Швейцарії в громадських місцях заборонили носити одяг, який закриває обличчя

Парламент Швейцарії заборонив у громадських місцях носити одяг, який закриває обличчя.
Йдеться, зокрема про жіночий мусульманський одяг – чадру, паранджу або нікаб, повідомляє Bloomberg.
Заборона поширюється на весь одяг й торкнеться, зокрема, футбольних фанатів та лівих і правих радикалів, які часто під час демонстрацій приховують свої обличчя.
Водночас закон має винятки, які дозволяють закривати обличчя у релігійних місцях, для захисту здоровʼя або під час розважальних заходів, як-от карнавалу.
|Агітаційна реклама. Фото: Fabrice Coffrini/AFP/Getty Images
За порушення закону передбачений штраф у розмірі 1 000 франків ($1 116).
Автором закону є Швейцарська народна партія. Під час агітації закону вони вигукували гасло "Зупинімо екстремізм".
Зазначається, що у 2021 році на загальнонаціональному референдумі за відповідну заборону проголосували 51% швейцарців.
Ухвалений закон розкритикували в мусульманській спільноті, зазначивши, що він спрямований на поширення "антимусульманської ненависті".
Раніше ми повідомляли, що у Франції дівчатам заборонять носити у школу мусульманські сукні абая.
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