У Швейцарії в громадських місцях заборонили носити одяг, який закриває обличчя

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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21 вересня 2023

Парламент Швейцарії заборонив у громадських місцях носити одяг, який закриває обличчя. 

Йдеться, зокрема про жіночий мусульманський одяг – чадру, паранджу або нікаб, повідомляє Bloomberg.

Заборона поширюється на весь одяг й торкнеться, зокрема, футбольних фанатів та лівих і правих радикалів, які часто під час демонстрацій приховують свої обличчя.  

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Водночас закон має винятки, які дозволяють закривати обличчя у релігійних місцях, для захисту здоровʼя або під час розважальних заходів, як-от карнавалу. 

Агітаційна реклама. Фото: Fabrice Coffrini/AFP/Getty Images

За порушення закону передбачений штраф у розмірі 1 000 франків ($1 116). 

Автором закону є Швейцарська народна партія. Під час агітації закону вони вигукували гасло "Зупинімо екстремізм".

Зазначається, що у 2021 році на загальнонаціональному референдумі за відповідну заборону проголосували 51% швейцарців. 

Ухвалений закон розкритикували в мусульманській спільноті, зазначивши, що він спрямований на поширення "антимусульманської ненависті". 

Раніше ми повідомляли, що у Франції дівчатам заборонять носити у школу мусульманські сукні абая. 

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