"Однієї чарівної ночі": про подружні зради без нудних нотацій розповідає психолог

Подружня зрада – тема настільки делікатна, що статистика навіть поважних джерел має суттєві розбіжності: за різними даними, від 40 до 80% людей (Європа та США) хоч раз були невірні своєму партнеру.

Втім, в одному соціологи згодні. Всупереч поширеній думці, жінки зраджують не менше за чоловіків: приблизно 50 на 50.

Тема подружньої невірності знаходить активне відображення у кінематографі.

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5 березня в українському прокаті стартує романтична комедія відомого французького режисера Крістофа Оноре "Однієї чарівної ночі".

Головна героїня фільму – 40-річна Марія (К’яра Мастроянні) – класична парижанка: магнетична, розумна, вільна від стереотипів. Наявність чоловіка Рішара (Бенжамен Біоле) не заважає їй мати стосунки на одну ніч із юнаками вдвічі молодшими за неї.

Чоловік дізнається про інтриги дружини випадково – і не меншим шоком для нього стає зізнання Марії, що вона вважає їхній 20-річний шлюб "відкритим".

Аби розібратися в собі, жінка знімає номер у готелі. І тут до неї приходять тіні з минулого: її власний чоловік у свої юнацькі роки і його перша любов, мати, бабуся, звабливі студенти…

Оригінальна назва фільму "Кімната 212" – не випадкова. Стаття 212 цивільного кодексу Наполеона формулює подружні обов’язки: зберігати вірність та підтримувати одне одного.

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Стрічка не дає відповіді на запитання, наскільки актуальні ці постулати два століття потому – радше примушує кожного дати власну відповідь.

Чому ж зразкові дружини і чоловіки пускаються берега та чи є щасливе подружнє життя після адюльтеру?

Ми поговорили про подружні зради із психологом, засновницею Центру психології та розвитку Genius.People Лесею Ковальчук.

Чому до пари приходить третій зайвий?

"Жінки, на відміну від чоловіків, майже ніколи не стрибають у гречку спонтанно, – зазначає Леся Ковальчук.

Алкоголь, лібідо, лихий поплутав – це все типові чоловічі "відмазки". Підґрунтя жіночої зради набагато глибше. Якщо жінка у стабільних стосунках іде наліво, вона, умовно кажучи, планує свій адюльтер".

Леся Ковальчук, психолог, засновниця Центру психології та розвитку Genius.People

Психолог переконує, що жіноча зрада – це не про секс. Ця історія майже завжди про емоційну близькість, відчуття власної важливості та почуття безпеки, яких їй бракує з постійним партнером.

"Звичайно, чоловіча зрада також має психоемоційні причини, – додає Ковальчук.

Нерідко чоловічі адюльтери пов’язані з так званим комплексом Мадонни та повії, описаним у психоаналізі ще Зігмундом Фройдом.

Суть в тому, що чоловік не може поєднати в одній людині високі неземні почуття й "брудні" плотські бажання. Тому дружину він возвеличує у ранг ледь не святої – і секс із нею прісний та безбарвний. А свої сексуальні фантазії реалізує на стороні – із жінкою, з якою ніколи б не став створювати сім’ю".

Леся Ковальчук звертає увагу на те, що у суспільстві ще й досі підтримується стереотип, мовляв, чоловіча зрада – то пусте. Спати він може з ким завгодно, головне, що ввечері він приходить додому.

"Дійсно, деякі чоловіки, виховані у відповідному культурному середовищі, абсолютно щиро вважають, що статевий акт із іншою – то не зрада, якщо у нього нема до неї справжніх почуттів, – зазначає психолог.

Крім того, це дійсно може бути спонтанне бажання – і за цю одну-єдину зраду він докорятиме собі ще довгі роки. Але як би там не було, зрада з боку і чоловіка, і жінки говорить про те, що у подружжі немає справжньої довіри та емоційної близькості".

Варто розуміти: коханка чи коханець завжди приходять до пари, а не до когось одного з партнерів.

Коли в сімейній системі порушується баланс ролей (дружина бере на себе функції матері для свого чоловіка або він стає "папіком" для неї), шлюб перестає функціонувати нормально.

В такому разі стосунки припиняють свій розвиток. І коханець/коханка часто стає тим самим енергетичним ресурсом, який дозволяє парі вийти на новий рівень взаємин: розійтися (і почати життя спочатку) – чи прийняти рішення відбудувати власну родину на принципово нових засадах.

Казати про зраду чи ні?

Експерт радить перенести це питання у іншу площину: "Чого ви взагалі хочете від стосунків?"

Важливо усвідомлювати свої мотиви. Якщо єдина причина "щирого зізнання" – це бажання зняти з себе почуття провини, легше від цього не стане нікому. Навпаки: до власних мук совісті людина додасть ще страждання партнера та рідних (наприклад, дітей).

Інша справа, якщо зізнання дозволяє вивести відносини на якісно новий рівень.

Стосунки, які призвели до зради, можна порівняти з гнійним наривом. Так, розрізати його дуже боляче, але без цього неможливе повне одужання – ані фізичне, ні емоційне.

Зізнання у зраді дозволяє вивести відносини на якісно новий рівень.

Фото depositedhar/Depositphotos

Іншими словами, болісна криза часто лишається єдиним способом досягти справжньої єдності та порозуміння в парі.

"Багато хто приймає рішення приховати свою інтригу. Але врешті-решт подавлене почуття провини може зіграти з нами поганий жарт, – зазначає Леся Ковальчук.

Коли ми замість того, аби проживати свої почуття, витісняємо їх, вони нікуди не діваються – лише скиртуються у підсвідомості.

Потім (часто через роки) ці подавлені почуття можуть прийняти дуже потворну форму і проявитися, наприклад, у вигляді симптому, хвороби чи неприємної риси характеру. Причому чим сильнішим було подавлене почуття, тим яскравішими будуть ці прояви".

Розбиратися зі своїми емоціями варто незалежно від того, що ви вирішите: лишитися із партнером чи піти від нього.

В іншому разі існує велика ймовірність, що й наступні стосунки будуть розвиватися за небажаним сценарієм.

Чи можливо зберегти шлюб після зради?

Леся Ковальчук наголошує: для цього необхідно щонайменше дві умови.

Перша: прожити свої справжні почуття. Надати партнеру, який дізнався про зраду, право гніватися, а собі – право бути у розпачі й не знати, як поводитися.

"Правильної" реакції на зраду не існує – тому просто дозвольте собі відчувати те, що є в серці.

Друга умова – необхідно говорити одне з одним. Годинами. Місяцями. Буквально вивернути себе навиворіт перед іншим. Такі одкровення завжди важкі, але це єдиний спосіб знайти порозуміння.

"В ході терапії однієї такої пари дружина зрозуміла, що шукала на стороні увагу, яку з різних причин не отримувала від чоловіка, – пригадує Леся Ковальчук.

З’ясувалося, що її чоловік у дитинстві просто не мав перед очима іншої моделі. Його власна мама була в родині просто функцією (їжа-прибирання), а не людиною, чиї інтереси потрібно враховувати і якій навіть можна дарувати квіти. Всьому цьому йому довелося вчитися.

Важливим було те, що жінка перестала звертати увагу на те, що він робить "не так", а натомість стала помічати навіть маленькі досягнення. Зрештою, пара лишилася разом і зараз у них все добре".

Зберегти стосунки після невірності партнера дуже важко. Але зрештою це може призвести до повного переродження взаємин у бік більшої глибини, довіри та кохання.

При цьому дуже часто необхідна допомога третьої сторони (сімейного терапевта), адже зрада сколихує настільки сильні почуття у кожному з партнерів, що впоратися із ними самотужки майже неможливо.

Один з показників того, що подружжя дійсно "одужало" – їхнє життя виходить на новий рівень в усіх аспектах: соціальному, економічному, особистому.

Акторка Торі Спеллінг, зірка "Беверлі Гіллз 90210" у свій час зраджувала свого чоловіка с Діном МакДермоттом, який на той час також був одружений. Зрештою Торі та Дін пішли від своїх тодішніх половинок і створили нову родину. Втім, за кілька років Торі дізналася, що Дін також зраджує її.

"Це примусило мене пригадати власні помилки і зрозуміти: прийшов час відверто поговорити із самою собою, – зізналася зірка в одному з інтерв’ю.

Я зрозуміла, що люблю Діна і якщо нашу проблему можна вирішити, я згодна зробити заради цього все".

Подружжя тоді звернулося по допомогу до спеціалістів по родинним проблемам та психологів.

Торі згадувала, що їй довелося відмовитися від усього, що вона вважала за власні досягнення – і буквально почати життя з чистого аркуша.

Та воно того вартувало: пара врятувала стосунки, і незабаром у них з’явилася п’ята дитина. "Син Бо Дін став справжнім символом оновлення нашої родини", – відмітила Торі.

Ольга Коваль, спеціально для УП.Життя

Титульна світлина depositedhar/Depositphotos

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