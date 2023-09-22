Поліція Києва вилучила 5-місячне немовля у матері, яка вночі була на вулиці напідпитку

У Києві поліціянти вилучили 5-місячну дитину в матері, яка вночі перебувала на вулиці у стані алкогольного сп’яніння.

Хлопчик був голодним та перебував на холоді у легкому одязі, повідомляє поліція Києва.

Відносно 31-річної матері склали адміністративний протокол за розпиття спиртних напоїв та невиконання батьківських обов’язків.

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Тепер нею займатимуться соціальні служби разом з ювенальними поліцейськими.

"Зараз дитина в лікарні, мати ще спілкується з соціальними службами. Вони поки не планують віддавати, тому що треба перевірити умови. Жінка живе в Києві, прийшла до родичів і так склалося. Може це тимчасово, а може ні. Дитина вилучена, її одразу забрали лікарі", – каже речниця Подільського управління поліції Києва Анна Страшок.

Співробітники сектору протидії домашньому насильству Подільського управління поліції дізнались про ситуацію кілька днів тому, коли отримали повідомлення про сімейну сварку у квартирі на вулиці Межова.

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Біля будинку побачили 31-річну киянку та її знайомого, які були на вулиці в нетверезому стані. Поруч із ними був дитячий візочок з немовлям.

Жінка повідомила поліцейським, що завітала у гості до родичів та на ґрунті вживання спиртних напоїв посварилась з ними, через що пішла на вулицю.

"Разом з тим киянка повідомила, що не має бажання піклуватись про свого 5-місячного сина і хоче його лишити.

Хлопчик голосно плакав – попри холод на вулиці він був у легкому одязі, жінка також повідомила, що останній раз годувала його ще в обід", – кажуть поліціянти.

Оскільки життю та здоров’ю малечі загрожувала небезпека, правоохоронці забрали дитину від матері, заспокоїли та зігріли у службовій автівці.

Також на місце викликали колег з ювенальної превенції та лікарів, які в подальшому госпіталізували хлопчика.

Відносно матері інспектори склали матеріали за двома статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення – за ч. 1 ст. 178 (Розпиття спиртних напоїв) та ч. 1 .ст. 184 (Невиконання батьківських обов’язків).

За розпиття алкоголю жінка отримала попередження. А рішення щодо покарання за недогляд ухвалить суд.

Надалі цією сім’єю займатимуться соціальні служби.

Нагадаємо, у березні в Печерському районі Києва правоохоронці вилучили 5-місячне немовля в його матері, яка жила в закинутій недобудові.