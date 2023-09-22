Є 100% з мови і математики: у МОН розповіли про ситуацію з підручниками для п'ятикласників

Для п’ятикласників надрукували 100% підручників з математики та української мови. Також надруковано книжки із природничої галузі.

Яка ситуація з їхньою доставкою безпосередньо в школи, розповіли у Міністерстві освіти та науки.

У відомстві зазначили, що ці книжки надрукували за донорські гроші за підтримки Європейського Союзу та UNICEF.

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"Відсоток розвезення по закладах у кожному регіоні різний, адже процес доставлення підручників, надрукованих за донорські кошти, складніший. Потрібна додаткова процедура передання книг у сферу управління обласних військових адміністрацій і подальшого передавання на заклади освіти", – пояснили в МОН.

Повністю доставили до шкіл підручники з мови у Харківській, Запорізькій, Житомирській, Сумській, Тернопільській областях та місті Київ.



Завершують доставку з обласних баз до закладів освіти у Вінницькій, Донецькій, Кіровоградській, Закарпатській, Одеській та Чернігівській областях.

У решті регіонів наразі триває оформлення документів для передання підручників на баланс управлінь освіти і науки облдержадміністрацій.

У Херсонській області підручники поки зберігають у закладі обласного підпорядкування, бо лівобережжя лишається під окупацією, а правий берег області перебуває у 30-кілометровій зоні від лінії бойових дій.

Нагадаємо, для учнів 6 класу понад 4,7 млн підручників надрукували коштом держбюджету.

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