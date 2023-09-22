"Повертали компенсацію" за неякісні ліки: поліція викрила групу шахраїв у Києві

У Києві викрили групу зловмисників, які пропонували людям нібито повернення коштів за неякісні ліки, що ті придбали через інтернет.

Утім, для отримання грошей шахраї вимагали спершу оплатити податки та страхові внески, повідомляє Нацполіція.

Як з’ясувало слідство, зловмисники входили у довіру до людей: представлялися співробітниками різних державних установ, зокрема й правоохоронцями.

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Злочинну схему організував 36-річний уродженець Донеччини: він запустив роботу трьох кол-центрів у столиці. Його найманці діяли за ретельно розробленою інструкцією: телефонували громадянам, які купували біологічно активні добавки певної фірми.

Кол-центр шахраїв. Фото: Нацполіція

Перший дзвінок надходив нібито від працівника поліції, який запевняв людину, що за фактом продажу неякісних біологічно активних добавок відкрито кримінальну справу і для потерпілих передбачена компенсація.

"Згодом громадянам зателефонували нібито представники державних установ, аби обговорити механізм повернення витрачених на купівлю БАДів коштів. Після цього шахраї розповідали алгоритми пришвидшення всіх розрахунків, які передбачали сплату страхових сум та інших платежів. Для конспірації фігуранти використовували ІР-телефонію(лінія, яку не можливо прослухати –ред.)", – розповіли у Нацполіції.

Один із потерпілих – 87-річний пан Володимир. Чоловік розповів поліції, що замовляв препарати через інтернет. невдовзі йому запропонували компенсацію, яка перевищувала його витрати. Але спершу треба було оплатити страховку за 3 тисячі, а потім ще податки на 5 тисяч гривень. Згодом шахраї змінили схему, і почали вимагати більші суми – 50 тисяч гривень. Залом потерпілий здійснив 30 грошових переказів та втратив близько півмільйона гривень.

Правоохоронці встановили 22 епізоди злочинної діяльності. Шахраї, за попередніми оцінками, отримали понад 10 мільйонів гривень.

"Зазвичай на гачок аферистів потрапляли особи похилого віку", – додали у поліції.

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Працівники Нацполіції провели понад 40 обшуків на території міста Києва, Київської та Тернопільської областей. Вони вилучили списки ошуканих людей, їхні анкетні дані та контактні телефони, банківські картки та договори, а також комп’ютерну техніку та автомобілі.

Затримання злочинців

У поліції відкрили кримінальне провадження за кількома статтями, серед яких участь у злочинній організації та шахрайство.

Організатору і активним учасникам злочинної організації загрожує до 12-ти років позбавлення волі.

Слідство наразі триває: встановлюють інші епізоди та потерпілих.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора. Учасникам злочинної організації повідомили про підозру та затримали. До суду подали клопотання про обрання запобіжного заходу тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, раніше шахраї пропонували стабільний зв'язок. Вони отримували доступ до смартфона, коли люди погоджували "перемкнути" на іншу "вишку".