Пропонують "допомогу від Червоного Хреста": українців попереджають про шахраїв у Telegram

Українців попереджають про шахраїв, які пропонують фейкову допомогу від "Червоного Хреста" у соцмережах.

Обман виявили фактчекери проєкту "Брехунець", повідомляє "Детектор медіа".

Шахраї поширюють повідомлення, що нібито через складну енергетичну ситуацію для українців передбачена одноразова виплата у розмірі 2300 гривень від "Червоного Хреста".

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Для цього використовують фейковий Telegram-канал з назвою "Товариство "Червоного Хреста", який налічує всього 170 підписників.

Однак офіційний Telegram-канал організації налічує 5 тисяч читачів і там немає інформації про "допомогу у зв’язку з енергетичною ситуацією в країні".

Фото: Primakov

Посилання на сторінки українських банків у дописах шахраїв також фейкові.

"Адже URL-адреси зазначених банків відрізняються від справжніх. До прикладу, посилання на справжню сторінку "Райффайзен Банку" – raiffeisen.ua, а фейкової – raf.dershoplate.com.

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Не відповідає правильному написанню URL-адреси й "Ощадбанку", "Приват24", "Укрсиббанку", "ПУМБ"", – кажуть розслідувачі.

Також на офіційних сторінках цих банків немає інформації про виплати, які пропонують шахраї.

Шахраї маніпулюють обмеженим часом реєстрації (лише до 22:00 чи лише до 02:00) і просять "поспішити залишити свої дані" для отримання "допомоги".

Фактчекери кажуть, що це потрібно для того, аби жертва через поспіх не змогла здогадатися про обман і не мала часу все обдумати.

Щоб "отримати допомогу", користувачі мають ввести свої персональні дані, зокрема номер банківської картки.

Усе це – ознака фішингу, тобто виманювання персональних даних.

Нагадаємо, раніше зловмисники створили фейк "Повернись живим". Ми пояснювали, куди насправді можна надсилати кошти на армію.

Також американська комерційна компанія, яка збирає кошти "на захист України", виявилась шахрайською.