Пропонують "допомогу від Червоного Хреста": українців попереджають про шахраїв у Telegram

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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25 січня 2023

Українців попереджають про шахраїв, які пропонують фейкову допомогу від "Червоного Хреста" у соцмережах.

Обман виявили фактчекери проєкту "Брехунець", повідомляє "Детектор медіа".

Шахраї поширюють повідомлення, що нібито через складну енергетичну ситуацію для українців передбачена одноразова виплата у розмірі 2300 гривень від "Червоного Хреста". 

Для цього використовують фейковий Telegram-канал з назвою "Товариство "Червоного Хреста", який налічує всього 170 підписників. 

Однак офіційний Telegram-канал організації налічує 5 тисяч читачів і там немає інформації про "допомогу у зв’язку з енергетичною ситуацією в країні". 

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 Фото: Primakov

Посилання на сторінки українських банків у дописах шахраїв також фейкові. 

"Адже URL-адреси зазначених банків відрізняються від справжніх. До прикладу, посилання на справжню сторінку "Райффайзен Банку" – raiffeisen.ua, а фейкової – raf.dershoplate.com. 

Не відповідає правильному написанню URL-адреси й "Ощадбанку", "Приват24", "Укрсиббанку", "ПУМБ"", – кажуть розслідувачі.

Також на офіційних сторінках цих банків немає інформації про виплати, які пропонують шахраї. 

Шахраї маніпулюють обмеженим часом реєстрації (лише до 22:00 чи лише до 02:00) і просять "поспішити залишити свої дані" для отримання "допомоги".

Фактчекери кажуть, що це потрібно для того, аби жертва через поспіх не змогла здогадатися про обман і не мала часу все обдумати.

Щоб "отримати допомогу", користувачі мають ввести свої персональні дані, зокрема номер банківської картки. 

Усе це – ознака фішингу, тобто виманювання персональних даних.

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Нагадаємо, раніше зловмисники створили фейк "Повернись живим". Ми пояснювали, куди насправді можна надсилати кошти на армію.

Також американська комерційна компанія, яка збирає кошти "на захист України", виявилась шахрайською.

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