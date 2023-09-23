Телескоп Джеймса Вебба виявив джерело вуглецю на одному із супутників Юпітера

Станіслав Ткацевіч журналіст УП.Життя
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23 вересня 2023

За допомогою телескопа Джеймса Вебба астрономи змогли виявити джерело вуглецю на одному із супутників Юпітера.

Про це повідомляє The Gurdian.

Вчені виявили знахідку, необхідну для життя, під поверхнею величезного океану. Він охоплює супутник Європу завширшки близько 3-х тисяч кілометрів.

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Спостереження телескопа демонструють, що вуглець розташований на глибині 16 км під шаром криги. 

 Фото: Stocktrek/Gettyimages.com

Це відкриття не підтверджує наявність інопланетного життя, але вказує на те, що Європа може бути найперспективнішим місцем у Сонячній системі для його пошуків.

"Ми поки що не знаємо, чи дійсно є життя в океані Європи. Але це нове відкриття додає докази того, що океан Європи був би хорошим вибором для розміщення існуючого життя. З точки зору астробіології це середовище виглядає спокусливим", – говорить доктор Крістофер Глейн, геохімік з Південно-західного науково-дослідного інституту в Техасі, США.

Раніше вчені вже проводили дослідження супутника. На поверхні Європи виявляли твердий лід із діоксиду вуглецю. Водночас не розуміли його походження: чи він потрапив туди завдяки метеоритам, чи це результат викидів із надр.

Тепер телескоп Вебба показав, що вуглець походить із підземного океану. У цьому допомогло спостереження в ближньому інфрачервоному діапазоні. Деякі вчені вказали, що знахідка вуглекислого газу є "критичною", адже у житті людини це невід’ємна складова.

Крім того, на Землі є 6 важливих елементів: вуглець, водень, кисень, фосфор, сірка і азот. Чотири вже виявили на Європі – це водень, кисень, вуглець і сірка.

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Детально висновки цього дослідження опублікували в журналі Science.

Нагадаємо, раніше вчені знайшли докази існування гігантського океану на Марсі

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