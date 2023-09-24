Річард Бренсон оголосив про створення коаліції "Вартові планети" для боротьби зі зміною клімату

Станіслав Ткацевіч журналіст УП.Життя
3022
24 вересня 2023

Британський мільярдер Річард Бренсон, перебуваючи в Нью-Йорку на Генеральній Асамблеї Організації Об’єднаних Націй, оголосив про створення коаліції для боротьби зі зміною клімату.

Про це повідомляє The Hill.

Коаліція матиме назву Planetary Guardians (Вартові планети). Мільярдер зазначив, що його інвестиції будуть спрямовані в цей проєкт.

Реклама:

Вона складається із 14 світових лідерів, до якої входять актор Роберт Редфорд, колишній президент Колумбії Хуан Мануель Сантос, а також вчена й захисниця природи Джейн Гудолл. 

 Фото: Jean_Nelson/Depositphotos.com

За словами Бренсона, шлях до боротьби зі змінами клімату починається з їхнього належного вимірювання.

"Якщо ви не можете правильно виміряти щось, ви не зможете це виправити", – додав він.

Також Річард Бренсон визнав вплив своєї компанії Virgin Group на зміну клімату.  

Раніше ми розповідали, коли саме світ досягне основного порогу глобального потепління.  

Читайте також: Цукерберг показав, як годує доньку. Гейтс та Бренсон виступили за кар'єру жінок. Фото

Реклама:


Реклама:


Реклама:
 4861
КУЛЬТУРА

Корейський істерн, трилер про "стокгольмський синдром" та спіноф "Джона Віка": найкращі серіали жовтня

Ярослав Підгора-Гвяздовський
 1415
Суспільство

Головна функція – побачити дитину: хто такі соціальні педагоги і над чим вони працюють

Ситнік Ольга
 15227
Здоров'я

Як рак на горі свисне, чи раніше: коли насправді потрібно худнути і як це зрозуміти

Анна Бей