Річард Бренсон оголосив про створення коаліції "Вартові планети" для боротьби зі зміною клімату

Британський мільярдер Річард Бренсон, перебуваючи в Нью-Йорку на Генеральній Асамблеї Організації Об’єднаних Націй, оголосив про створення коаліції для боротьби зі зміною клімату.

Про це повідомляє The Hill.

Коаліція матиме назву Planetary Guardians (Вартові планети). Мільярдер зазначив, що його інвестиції будуть спрямовані в цей проєкт.

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Вона складається із 14 світових лідерів, до якої входять актор Роберт Редфорд, колишній президент Колумбії Хуан Мануель Сантос, а також вчена й захисниця природи Джейн Гудолл.

За словами Бренсона, шлях до боротьби зі змінами клімату починається з їхнього належного вимірювання.

"Якщо ви не можете правильно виміряти щось, ви не зможете це виправити", – додав він.

Також Річард Бренсон визнав вплив своєї компанії Virgin Group на зміну клімату.

Раніше ми розповідали, коли саме світ досягне основного порогу глобального потепління.