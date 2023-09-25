У людей, які фізично важко працюють, вищий ризик когнітивних розладів – дослідження

Якщо робота має високий рівень фізичної активності, то в людини може бути підвищений ризик деменції та легких когнітивних порушень.

Це підтверджує нове дослідження, опубліковане в The Lancet Regional Health – Europe, пише Medical News Today.

Люди з високим рівнем професійної фізичної активності мають ризик розвитку деменції в 15,5%, коли люди з низьким рівнем активності мають 9%. Також люди з середнім рівнем активності мають ризик розвитку легких когнітивних розладів.

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Фундаментом роботи стали дані 4-ї хвилі дослідження HUNT4 70+ про деменцію. До нього увійшло 7005 осіб віком від 33 до 65 років зі графства Тренделаг у Швеції. 49,8% учасників – жінки.

Професійну фізичну активність вчені визначили як "фізичні дії, які вимагають значого використання рук, ніг і всього тіла – лазіння, підйомів, балансування, ходьби, нахилів і поводження з певними матеріалами".

Найпоширенішими професіями дослідження були роздрібна торгівля, сільське господарство та догляд за людьми. У ньому також врахували такі фактори, як освіта, доходи, стан здоров’я, тощо.

За словами доктора Вегарда Скрібекка, метою досдідження було краще зрозуміти ризики хвороби Альцгеймера та пов’язаної з нею деменції протягом життя.

Водночас чітких порад щодо зниження ризику на інтенсивних роботах немає. Експерти кажуть, що важливо мати перерви та відчуття контролю над своїми фізичними потребами.

Крім того, стандартні поради теж варто враховувати: уникати куріння, надмірного споживання алкоголю, лікувати високий тиск, депресію, тощо. Не менш важливими є і аеробні вправи та силові тренування у вільний час, попри важку роботу.

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Раніше ми розповідали про те, як можна виявити деменцію на ранніх стадіях.