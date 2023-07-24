Марка з російським кораблем отримала "філателістичний Оскар" в Італії

Яна Осадча журналістка УП.Життя
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24 липня 2023

Легендарна марка "Русскій воєнний корабль, іді…!" отримала найвищу нагороду міжнародної філателістичної мистецької премії "Азіаго" в Італії.

Самі організатори називають нагороду "філателістичний Оскар", повідомляють в Укропошті.

Укрпошта здобула нагороду за найкращу марку серед 35 країн-учасниць.

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 Легендарна марка

Урочиста церемонія та вручення нагород відбулася 23 липня 2023 року на муніципальній площі Азіаго, провінція Віченца. Нагороду для Укрпошти отримав Генеральний консул Україні в Мілані Андрій Картиш.

Міжнародна філателістична премія "Азіаго" цьогоріч відзначила своє 53-річчя. До складу міжнародного журі конкурсу входять фахівці філателістичної літератури, художники, філателісти, парламентарії, урядовці.

Раніше українські поштові марки також відзначалися світовою філателістичною спільнотою.

У 2021 році поштова марка "Крик Карпат" за програмою EUROPA "Національна природа на межі зникнення" здобула "бронзу" в конкурсі на "Кращу поштову марку Європи 2021 року".

У 2019 році поштова марка "Слава Україні!" отримала "золото" престижного міжнародного конкурсу Nexofil Award 2020 (Іспанія) в категорії "Найбільш оригінальний формат марок у світі".

Марковий аркуш "Комахи України" у 2018 році здобув відразу три міжнародні нагороди – Grand Prix WIPA (Австрія), Nexofil Award (Іспанія) та Asiago (Італія).

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Нагадаємо, слова українських захисників острова Зміїний про напрямок російського корабля визнали фразою 2022 року в Литві, а марка "Русскій воєнний корабль, іді ..." була визнана найкращою у світі у 2022 році.

Укрпошта ввела в обіг марку із фразою-відповіддю захисників острова Зміїний про російський корабель 12 квітня. Марка отримала шалену популярність, як в Україні, так і за кордоном.

Утім, додруковувати популярні марки, попри заклики, Укрпошта відмовилася. Ігор Смілянський пояснив це тим, що марки – "не туалетний папір, і їх не можна друкувати у більшій кількості, ніж передбачають правила".

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