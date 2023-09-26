Темна матерія навколо Чумацького Шляху деформує нашу галактику – вчені

Чумацький Шлях оточений темною матерією, яка за допомогою сили гравітації впливає на кордони галактики, призводячи до їх деформацій.

Такого висновку дійшли вчені з Гарвард-Смітсоновського центру астрофізики в дослідженні, опублікованому в журналі Nature Astronomy, пише Space.com.

За їхніми словами, викривлення галактики відбувається переважно на кордонах Чумацького Шляху, де деякі частини вигинаються донизу, тоді як інші спалахують догори.

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За допомогою комп’ютерного моделювання, астрофізики встановили, що причиною викривлення може бути темна матерія, яка оточує галактику.

"Ці результати надають переконливі докази того, що наша галактика вбудована в нахилене гало темної матерії", – зазначають дослідники.

Темна матерія - це тип матерії, яка не взаємодії зі світлом й тому є невидимою. Темна матерія становить 85% Всесвіту.

Науковці виявили, що вона має гравітаційний вплив на навколишнє середовище, зокрема, здатна прискорити рух зір навколо галактичних центрів.

До цього дослідження астрофізики вважали, що кордони галактики Чумацький Шлях змінюються внаслідок взаємодії з іншими галактиками.

Раніше ми повідомляли, що в NASA показали нові світлини Всесвіту, створені за допомогою кількох телескопів.

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