Шукати інопланетне життя почнуть за допомогою "біосигнатур": що це і як працює

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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26 вересня 2023

Вчені розробили новаторське програмне забезпечення, яке може відрізняти матеріали різного походження для пошуку інопланетного життя. 

Програма здатна виявляти "біосигнатури" інших форм життя, повідомляє The Guardian. 

На думку вчених з Наукового інституту Карнегі у Вашингтоні, якщо НЛО не з’являється перед камерою роботизованого посадкового модуля, не залишає по собі плям або скам’янілостей в скелях, то комп’ютерні "біосигнатури" – це найкраща можливість виявити позаземне життя. 

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Біосигнатура – це речовина чи явище, що науково доводить існування живих організмів у минулому або зараз.

За допомогою програми дослідники планують перевірити зразки з Марсу, зібрані NASA. Фото: StockTrek/Alamy

Оскільки біологічні живі матеріали складаються з молекул, яким притаманні певні функції, то не живі матеріали з минулого повинні містити молекули, які ніколи не існували.

Щоб дослідити цю ідею, вчені дослідили 134 різноманітні зразки живих і неживих об’єктів.

Використовуючи машинне навчання та математичне моделювання, вони розробили комп'ютерну програму, яка вміє відрізняти хімічні суміші, створені живими організмами, від сумішей, створених внаслідок реакцій між сонячним світлом й каміннями.

Машина вміє визначати три групи зразків: небіологічні, живі та скам’янілі форми життя.

Під час випробувань програма показала 90% точності у виявленні різниці між зразками, взятими з живих організмів (зубів та кісток), та небіологічними зразками, зокрема, частинками метеоритів. 

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Астробіолог, який брав участь в розробці машини, Роберт Хейзен зазначив, що програма допоможе "революціонізувати пошуки позаземного життя та поглибити розуміння походження та хімії життя на Землі".

За допомогою новітньої програми дослідники мають проаналізувати матеріали з Марса, навколо яких існує багато думок науковців щодо того, чи є вони свідченням найдавнішого життя.

За словами вчених, у майбутньому програма зможе відрізняти різні типи життя, зокрема, фотосинтетичне життя, від інших організмів. 

Раніше ми повідомляли, що в парламенті Мексики показали зморщені тіла нібито інопланетян.

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