"Одна з найбільших таємниць планети": у NASA оприлюднили результати звіту про НЛО

Вчені NASA заявили, що "немає підстав робити висновок", що виявлені людьми НЛО мають інопланетне походження.

Водночас в агентстві заявили, що не варто повністю відкидати такі твердження, оскільки галактика не обмежується Сонячною системою.

Про це йдеться у звіті NASA "Незалежне дослідження непізнаних аномальних явищ", пише Sky News.

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"Незалежна дослідницька група NASA не знайшла жодних доказів того, що НЛО мають позаземне походження. Але ми не знаємо, що це за НЛО", – йдеться у звіті.

Також невелику групу виявлених НЛО вчені не можуть віднести до відомих природних або створених людиною явищ.

Члени дослідницької групи NASA. Скрін зі звіту

Помічниця адміністратора Управління наукових місій NASA Нікола Фокс зазначає, що НЛО є одними з "найбільших таємниць" Землі, а причиною таємниці є відсутність високоякісних даних.

Вона пояснює, що свідчення очевидців про НЛО не можна використовувати в дослідженнях про походження об'єктів.

Нині в NASA хочуть "розширити звітність громадян" та співпрацювати з громадськістю та комерційними пілотами, аби підвищити якість даних про НЛО, додала Фокс.

"Багато наукових місій NASA, принаймні частково, зосереджені на відповіді на питання, чи існує життя за межами Землі. Дослідження включають місії з пошуку біосигнатур, можливо, на Марсі або крижаних супутниках, що обертаються навколо Юпітера і Сатурна", – додають у звіті.

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Над звітом, який містить 36 сторінок, працювали 16 науковців та експертів, яких у 2022 році зібрала компанія NASA, аби дослідити НЛО.

Під час презентації звіту стало відомо, що NASA призначить нового керівника дослідження НЛО, оскільки група експертів закликала космічне агентство США активізувати зусилля зі збору інформації про "нерозпізнаний аномальний феномен".

За даними агентства, новий директор займатиметься "централізованим зв’язком, ресурсами та аналітичними можливостями для створення надійної бази даних для оцінки майбутнього НЛО".

"Спостереження за об’єктами в небі, які неможливо ідентифікувати як повітряні кулі, літаки чи відомі природні явища, були помічені в усьому світі, однак є обмежені високоякісні спостереження", – додають у звіті.

Раніше ми повідомляли, що Пентагон опублікував звіт про НЛО за 2022 рік, а також Міноборони США оприлюднило звіт про дослідження НЛО у 2023 році.