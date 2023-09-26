Чоловіки, які незаконно перетнули кордон, не уникнуть відповідальності – ДПСУ

Військовозобов’язані чоловіки, які незаконно перетнули кордон України після початку повномасштабного вторгнення, не уникнуть відповідальності за порушення після повернення.
Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в етері телемаратону "Єдині новини".
За його словами, спроби незаконно перетнути кордон фіксують щоденно.
Деякі військовозобов’язані знаходять способи перетнути незаконно кордон поза межами пунктів пропуску.
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"Якщо хтось у незаконний спосіб перетнув державний кордон, надалі, коли вони повертатимуться, то будуть притягнуті до відповідальності. Це не означає, що якщо людина здійснила таке порушення, вона уникне покарання", – сказав речник ДПСУ.
Найбільше спроб відбуваються поза межею пункту пропуску на кордоні з Румунією, додав Андрій Демченко.
Менше випадків фіксують на пункті пропуску на кордоні з Польщею, коли чоловіки використовують підробні документи.
За словами речника, нині фіксують значно менше випадків незаконного перетину кордону в порівнянні з початком повномасштабного вторгнення, коли в середньому затримували 80-90 порушників протягом дня.
Раніше ми повідомляли, що вагітна жінка намагалась перевезти чоловіка за кордон у ніші для шини, обох затримали.
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