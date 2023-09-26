Учні з окупованих територій зможуть вступити до вишів за співбесідою – МОН

Абітурієнти з тимчасово окупованих територій у 2024 році зможуть вступити до вишів за співбесідою, без національного мультипредметного тесту (НМТ).

Про це повідомив заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький на пресконференції у "Медіацентр Україна – Укрінформ".

"Як і минулого року, у 2024 році буде можливий вступ за співбесідою для осіб, які вступають з окупованих територій. Ми всі сподіваємося, що вже окупованих територій на момент вступу не буде, але якщо вони залишаться, то вступ з окупованих територій буде за співбесідою, а не за НМТ, як і цього року", – сказав Винницький.

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За його словами, абітурієнти мають звернутися до освітніх центрів "Крим-Україна" та "Донбас-Україна", які допомагають людям з ТОТ вступити до українських вишів.

Водночас на тимчасово окупованих територіях та в зоні бойових дій не проводитимуть ні НМТ, ні вступних іспитів до магістратури у 2024 році, оскільки неможливо гарантувати безпеку.

Нагадаємо, раніше у МОН розповіли, як проходитиме НМТ-2024, які предмети складатимуть вступники і скільки триватиме тест.

А в УЦОЯО розповіли, що запровадять експериментальне ДПА для деяких учнів 4-х класів.