На Одещині підлітки розважались на алеї загиблих воїнів і знімали відео: поліція відкрила справу

У мережі зʼявилося відео, на якому двоє неповнолітніх дівчат і хлопець розважаються на Алеї Слави загиблим героям у селищі Іванівка на Одещині.

Відео помітили правоохоронці. Поліціянти склали адміністративні справи за хуліганство, які вже спрямували до суду, повідомляє поліція Одеської області.

"В ході моніторингу інтернет-мережі правоохоронці виявили відео, на якому підлітки, гуляючи пам’ятним місцем, обговорювали можливість справлення там своїх природніх потреб, танцювали, розважалися.

Реклама:

Вказана інформація була зареєстрована у встановленому порядку у територіальному підрозділі поліції", – йдеться у повідомленні.

Скріншот з відео

Відео з розвагами у памʼятному місці підлітки, ймовірно, записали у стані алкогольного спʼяніння.

На записі, зокрема, чути таке обговорення:

– Я хочу в туалет

– Полий квіточки

Реклама:

– Покійників?

– А що їм? Земля їм пухом

– Це неповага.

Після цього підлітки сміються і починають співати.

В ході перевірки поліцейські встановили час зйомки (23 вересня близько 20 години) та трьох її неповнолітніх учасників.

Їх опитали та запросили на профілактичну бесіду разом з батьками.

Відносно двох дівчат правоохоронці склали адміністративні протоколи за ст. 173 (дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Справи скерували до суду для розгляду та вирішення питання щодо штрафу.

Також правоохоронці намагаються встановити, хто продав неповнолітнім алкоголь.

"Поліцейські перевіряють факт можливого порушення працівниками одного з торговельних закладів селища правил торгівлі алкогольними напоями в частині їх продажу особам, які не досягли 18 річного віку.

У разі підтвердження цього факту, відносно порушників будуть складені матеріали за ст. 156 КУпАП", – кажуть правоохоронці.

Нагадаємо, раніше у Києві затримали двох сестер, які танцювали на кладовищі біля поховань військових.