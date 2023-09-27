Одещина очолила рейтинг за кількістю порушень мовного закону у вишах

На Одещині зафіксували найбільше звернень щодо порушення мовного законодавства у закладах вищої освіти.

Про це повідомила представниця уповноваженого із захисту державної мови на півдні України Ярослава Вітко-Присяжнюк на брифінгу.

"З початку року по всій Україні проводилось 11 заходів держконтролю, які стосувались закладів вищої освіти. 5 з них були по Одещині. Після цього ми відкрили ще один захід державного контролю – нам надійшло звернення із доказами щодо використання російської мови науково-педагогічними співробітниками закладів вищої освіти Одеси", – розповіла посадовиця.

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Як вона зазначила, на деяких порушників вже склали адміністративні протоколи.

"Що парадоксально: усі ці викладачі, з якими я спілкувалась, чудово володіють українською мовою. Цього рівня достатньо, щоб викладати нею.

Вони часто апелюють до того, що студенти запитували, або вони завжди так викладали. Цікава ситуація виходить: одні студенти запитують, аби їм поясняли недержавною мовою, а інші студенти паралельно це фіксують і відправляють звернення", – каже Вітко-Присяжнюк.

За її словами, здебільшого звернення підкріплені доказами. Студенти надсилають відео із записами лекцій, що проводяться на онлайн-платформах.

Водночас повідомлення про антиукраїнську позицію співробітників вишів Одещині не надходили.

Загалом із січня в Одеській області зафіксували 266 звернень про порушення мовного законодавства.

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"Найчастіше ці звернення стосувались сфери обслуговування, далі – це мова інтернет-ресурсів, потім те, на що ще звертають увагу – мова реклами та інформації для загального ознайомлення (вивіски, оголошення тощо)", – зазначає представниця мовного омбудсмена.

За її словами, Одеса посідає третє місце у за кількістю звернень щодо порушення мовного закону. Цей рейтинг очолює Київ, а на другому місці – Харків.

Нагадаємо, з початку 2023 року зафіксували 257 скарг про порушення мовного законодавства у закладах освіти.