Не борються зі змінами клімату: шестеро португальців подали до суду на 32 країни

Шестеро португальців подали до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) позови проти 32 країн через їхню бездіяльність щодо змін клімату.

Про це повідомляють BBC та The Guardian.

Заявникам від 11 до 24 років. Вони звинуватили уряди усіх країн ЄС, Великої Британії, Норвегії, Швейцарії, Туреччини та Росії у недостатніх діях щодо зміни клімату та нездатності скоротити викиди парникових газів.

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Заявники біля ЄСПЛ. Frederick FLORIN/Getty Images

Заявники стверджують, що лісові пожежі, які відбуваються у Португалії щорічно із 2017 року, – це наслідок глобального потепління.

За їхніми словами, через небажання урядів боротися зі зміною клімату їхні права порушуються. Зокрема, підвищення температури повітря погіршує сон та обмежує заняття спортом. Крім того, у деяких із позивачів через зміни клімату виникла алергія та астма.

Водночас матеріальної компенсації вони не вимагають.

"Я хочу зелений світ без забруднення, я хочу бути здоровою. Я в цій справі, тому що дуже переживаю за своє майбутнє. Я боюся того, як у майбутньому виглядатиме місце, де ми живемо", – каже 11-річна Маріана, наймолодша із позивачів.

Їхні адвокати будуть стверджувати у суді, що політика 32 держав спрямовує світ у сторону глобального потепління, яке до кінця століття підвищить загальну температуру на 3°C.

"Без термінових дій з боку урядів молоді заявники, які беруть участь у цій справі, зіткнуться з нестерпною спекою, котра завдасть шкоди їхньому здоров’ю та добробуту. Ми знаємо, що в силах урядів зробити набагато більше, аби це зупинити, проте вони вирішують нічого не робити", – коментує ситуацію Геаройд О’Куінн, директор організації GLAN, котра займається справами з питань порушення прав людини.

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Усі країни вирішили відповідати спільно.

Якщо ЄСПЛ схвалить позов, то це накладе на них юридичні зобов’язання посилити свої кліматичні заходи шляхом скорочення викидів парникових газів і поступової відмови від викопного палива.

ЄСПЛ. Frederick FLORIN/Getty Images)

"Заявники прагнуть накласти широкі зобов’язання з глибокими соціальними та економічними наслідками для держав-відповідачів… Між державами немає консенсусу, і вони не обговорювали це питання у своїх національних парламентах", – заявив адвокат Судханшу Своруп від імені Великої Британії.

Водночас у справу втрутилася Дуня Міятович, комісарка Ради Європи із прав людини.

"Немає сумніву, що зміна клімату є планетарною загрозою правам людини та людському існуванню. Вона має руйнівний вплив на життя всіх нас, але особливо на дітей і молодь.

Надзвичайно важливо, щоб молоді люди, які постраждали від зміни клімату, були почуті та мали доступ до правосуддя... Час має велике значення. Зміни клімату випереджають дії уряду", – зауважила вона.

Рішення ЄСПЛ має винести за кілька місяців.

Нагадаємо, раніше Річард Бренсон оголосив про створення коаліції "Вартові планети" для боротьби зі зміною клімату.