У тропічнах лісах фотосинтез може зупинитися: які ризики це несе для світу

Учені стурбовані, що тропічні ліси – від Південної Америки до Південно-Східної Азії – можуть втрачати здатність до фотосинтезу через надзвичайно високі температури.



Це може мати серйозні наслідки для лісів у всьому світі, пише CNN.

Фотосинтез – процес, під час якого відбувається виділення кисню, необхідного для існування життя на планеті. Але здатність до фотосинтезу може знижуватися, коли температура досягає близько 46,7°C, з'ясували провідні науковці з Австралії, Бразилії та США під час дослідження, результати якого опублікували в журналі Nature.

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При цьому температура листя може бути набагато вищою, ніж повітря.

Дослідники використовували дані про температуру від теплових супутникових датчиків на Міжнародній космічній станції. Їх поєднали з наземними спостереженнями під час експериментів з нагрівання листя.

Замість того, щоб дивитися на середню температуру, вчені звертали увагу на крайні значення. Так вони виявили, що ліси більше не можуть фотосинтезувати як раніше.

Також вчені з’ясували, що наразі температура 0,01% листя перевищує межу, де їхня здатність до фотосинтезу втрачається.

Дослідники кажуть, що цей невеликий відсоток може зрости, що створить загрозу для світових тропічних лісів, які займають близько 12% планети. Утім, все залежатиме від ступеня потепління.

Вчені, використовуючи спрощену модель динаміки лісу, дійшли висновку, що до 1,4% листя верхнього полога (з'єднані крони дерев майже однакової висоти) можуть стати занадто гарячими, щоб фотосинтезувати. Найгірший сценарій – якщо потепління перевищить 3,9°C. Науковці прогнозують, що у такому разі окреме листя, дерева, а можливо і ліси почнуть відмирати, що призведе до страшних наслідків.

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Водночас наразі такого рівня потепління не очікують. Згідно з поточною політикою, зростання відбудеться на 2,7 градуса вище доіндустріального рівня. Проте ризик навіть такого зростання великий – особливо, якщо враховувати важливість дерев для клімату.

"Майже все життя, включно з людиною, прямо чи опосередковано залежить від фотосинтезу для отримання їжі", – сказав Кевін Коллінз, старший викладач кафедри навколишнього середовища та систем у Відкритому університеті.

Він також зазначив, що, на його думку, пожежі в Канаді зумовлені саме змінами клімату. Деякі інші вчені, що не брали участь в дослідженні, також зробили свої висновки.

Наприклад, Хлоя Брімікомб, кліматолог з Університету Граца в Австрії, сказала, що тропічні ліси будуть стійкими до змін клімату – переважно через незначну кількість листя, що досягає критичного температурного порогу.

Раніше ми повідомляли, що штучний інтелект підрахував, коли світ досягне порогу глобального потепління.