Двоє українців увійшли до рейтингу 50 найкращих вчителів світу

Українці Артур Пройдаков та Людмила Таболіна потратили до рейтингу 50 найкращих вчителів 2023 року світу від Global Teacher Prize.

Артур Пройдаков – переможець Global Teacher Prize Ukraine 2021 року. Він викладає українську мову та літературу.

Чоловік родом із Кадіївки, що на Луганщині. Проте у 2014 році через російську окупацію йому довелося звідти виїхати.

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Працюючи в школі в Києві, Артур створив курс української літератури в рамках проєкт "Всеукраїнська школа онлайн".

Фото: Global Teacher Prize

Вже під час повномасштабного вторгнення він розробив онлайн-курс "Розмовляй" для всіх, хто прагне вивчати українську мову,

Артур Пройдаков запевняє, що цей рейтинг ніяк не змінить його життя і він продовжить займатися своєю справою. Натомість вчитель дав поради своїм колегам.

"Спробуйте перетворити кожен урок у захопливий процес. Від вашої співпраці з дітьми залежить майбутнє нашої держави. Не бійтеся відповідальності. Не бійтеся взаємодіяти з учнями та ученицями. Ми маємо нагоду виконувати свою роботу тут, допоки нас оберігають на передовій захисники й захисниці. То виконуймо нашу роботу настільки якісно, наскільки це можливо", – наголосив він.

Артур Пройдаков. Фото: Global Teacher Prize

Людмила Таболіна – фіналістка премії Global Teacher Prize Ukraine 2019 року. Вона також є вчителькою української мови та літератури.

На початку повномасштабного вторгнення жінка працювала у школі Харкова. Доки не відновили роботу транспорту у місті, Людмила протягом чотирьох місяців долала 11 кілометрів пішки, аби дістатися школи.

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Під час активних обстрілів міста заклад освіти перетворився на гуманітарних хаб. Тут шукали притулок жителі зруйнованих будинків.

Наразі Людмила викладає у Києві.

Людмила Таболіна. Фото: Global Teacher Prize

"Свої емоції зараз я можу описати одним словом – відданість. Відданість собі, освіті, вчителям та Україні. Моя місія – аби Україна не стала одним з рядків у стрічці новин світу. Я буду продовжувати пишатися нашими освітянами та популяризувати наші освітні підходи, де б я не була", – розповідає вона.

Нагадаємо, минулого року Global Teacher Prize Ukraine нагородила українських учителів за хоробрість під час війни.