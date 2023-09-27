Двоє українців увійшли до рейтингу 50 найкращих вчителів світу

Українці Артур Пройдаков та Людмила Таболіна потратили до рейтингу 50 найкращих вчителів 2023 року світу від Global Teacher Prize.
Артур Пройдаков – переможець Global Teacher Prize Ukraine 2021 року. Він викладає українську мову та літературу.
Чоловік родом із Кадіївки, що на Луганщині. Проте у 2014 році через російську окупацію йому довелося звідти виїхати.
Працюючи в школі в Києві, Артур створив курс української літератури в рамках проєкт "Всеукраїнська школа онлайн".
|Фото: Global Teacher Prize
Вже під час повномасштабного вторгнення він розробив онлайн-курс "Розмовляй" для всіх, хто прагне вивчати українську мову,
Артур Пройдаков запевняє, що цей рейтинг ніяк не змінить його життя і він продовжить займатися своєю справою. Натомість вчитель дав поради своїм колегам.
"Спробуйте перетворити кожен урок у захопливий процес. Від вашої співпраці з дітьми залежить майбутнє нашої держави. Не бійтеся відповідальності. Не бійтеся взаємодіяти з учнями та ученицями. Ми маємо нагоду виконувати свою роботу тут, допоки нас оберігають на передовій захисники й захисниці. То виконуймо нашу роботу настільки якісно, наскільки це можливо", – наголосив він.
|Артур Пройдаков. Фото: Global Teacher Prize
Людмила Таболіна – фіналістка премії Global Teacher Prize Ukraine 2019 року. Вона також є вчителькою української мови та літератури.
На початку повномасштабного вторгнення жінка працювала у школі Харкова. Доки не відновили роботу транспорту у місті, Людмила протягом чотирьох місяців долала 11 кілометрів пішки, аби дістатися школи.
Під час активних обстрілів міста заклад освіти перетворився на гуманітарних хаб. Тут шукали притулок жителі зруйнованих будинків.
Наразі Людмила викладає у Києві.
|Людмила Таболіна. Фото: Global Teacher Prize
"Свої емоції зараз я можу описати одним словом – відданість. Відданість собі, освіті, вчителям та Україні. Моя місія – аби Україна не стала одним з рядків у стрічці новин світу. Я буду продовжувати пишатися нашими освітянами та популяризувати наші освітні підходи, де б я не була", – розповідає вона.
Нагадаємо, минулого року Global Teacher Prize Ukraine нагородила українських учителів за хоробрість під час війни.
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