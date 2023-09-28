"Заплутався": National Geographic опублікував фото з Криму, не вказавши країну

Відомий американський науково-популярний телеканал National Geographic опублікував фото Ластівчиного гнізда у Криму, однак не вказав країну, де розташовано цей об'єкт.

"Неоготичний замок, збудований близько 1900 року, розташований на скелі на березі Чорного моря в Ялті, Крим", – так підписали фото у National Geographic.

У коментарях до допису користувачі, зокрема українці, одностайно нагадали, що Крим - це окупована Росією частина України. Дехто додав, що замовчування цього "допомагає країні-агресорці" та "підтримує її".

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Засновник проєкту Ukrainer Богдан Логвиненко у коментарях опублікував пісню гурту "Крихітка" про українську Ялту.

Скриншот поста National Geographic

А радниця українського прем'єра Наталія Бойко заявила: "Немає такої країни "Крим", Крим – це Україна. Ялта – це Україна".

"Дуже "весело", коли ресурс про географію заплутався, чию сторону зайняти - і вирішив стати нейтральною, назвавши український Крим окремою країною. А ви боїтесь російських підписників? Бідні…", - написала користувачка Вікторія Ясінська.

Наразі у National Geographic не відреагували на зауваження українців: допис досі не відредаговано.

Нагадаємо, з 2014 року Росія здійснила 534 злочини проти культурної спадщини України. Велика частина з них стосується Криму.

Зазначимо, National Geographic використовує карту, де Крим "став" частиною Росії, тим самим підтримуючи окупацію півострова.

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