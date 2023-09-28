Сексистський скандал Арестовича: нардепка звернулась до поліції, ексрадник відреагував на звинувачення

Народна депутатка Інна Совсун заявила, що написала заяву в поліцію на ексрадника Офісу президента і блогера Олексія Арестовича після його скандальних заяв про те, що жінок хочеться "придушити".

Совсун каже, що написала заяву за статтею 300 Кримінального кодексу (Ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію).

"Українська правда. Життя" чекає від пресслужби поліції Києва підтвердження реєстрації такої заяви.

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Відео з платних "семінарів" Арестовича, де лунали сексистські висловлювання, опублікували на каналі "Палає", однак сам блогер назвав матеріал програми "спрямованою атакою на репутацію", заявив, що він жартував, а також анонсував "юридичні наслідки" для авторок відео.

"Семінари – це доволі творчі заняття. Плюс у мене 17 років театральної діяльності. Я просто зображую там чоловіків, видаючи себе за такого чоловіка, з їхніми поширеними претензіями до жінок...

Тому що я кажу, "мужики, пока нас женщины не слышат", а там одночасно присутні декілька сотень жінок. Ну якщо я кажу, що жінки нас не чують, то, мабуть, це гумор?" – сказав Арестович у коментарі ВВС Україна.

Фото з соцмереж

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Що сталося?

Олексій Арестович – український блогер та позаштатний радник Офісу президента. Його звільнили з цієї посади у січні 2023 року через неправдиві заяви про теракт у Дніпрі.

Тоді Арестович припустив, що ракета, яка вбила 45 людей у Дніпрі, могла впасти на будинок через те, що її збили українські сили ППО.

Також Арестович відомий прямими етерами з російськими журналістами та обіцянками, що війна завершиться за "два-три тижні".

25 вересня блогерки Яна Брензей та Емма Антонюк на своєму YouTube-каналі опублікували відео з вирізками із двох платних семінарів Арестовича.

На уривках, які опублікували блогерки, він називає жінок "розколотими істотами", говорить про бажання "задушити" їх, а чоловіків вважає "богами" та "ідолами", яких треба возвеличувати.

Арестович нібито звинувачує жінок у тому, що вони "каструють чоловіків" і таким чином служать дияволу. Водночас він радить чоловікам "спробувати розуміти жінок", бо у них в животі "портал в інший світ", звідки "пре хаос".

Публікація уривків із платних семінарів викликала обурення у мережі. Зокрема, відреагувала депутатка "Голосу" Інна Совсун.

"Зізнаюся, в мене не вистачило нервів подивитися відео цього семінару. Я написала заяву до правоохоронних органів про вчинення Олексієм Арестовичем кримінального правопорушення, передбаченого статтею 300 Кримінального кодексу: розповсюдження відеопродукції, що пропагує культ насильства та жорстокості", – йдеться у дописі Совсун на Facebook.

Совсун додала, що висловлювання Арестовича нагадали їй про злочини pociян на oкyпoваних територіях.

"Якщо якийсь учасник цього "семінару" потім спробує зaдyшити жінку – тоді ті, хто постійно запрошував Арестовича на телемарафон, мають знати, що це і їхня відповідальність. Час закінчувати з цим "цирком", вже давно не смішно", – каже депутатка.

Сам Олексій Арестович Арестович стверджує, що "скандальні" уривки вирізані й вирвані з контексту.