У справі про зґвалтування неповнолітньої на Закарпатті сторона захисту просить про відвід судді

ОНОВЛЕНО 28.09 о 12:45

У Воловецькому суді на Закарпатті сторона захисту (адвокати обвинувачених) у справі про зґвалтування неповнолітньої просить про відвід судді, тобто усунення його від процесу. Наразі подане відповідне клопотання, яке суд розгляне 29 вересня.

Про це повідомили в громадській організації "Юрферм".

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Підставою назвали упередженість через дозвіл представниці Уповноваженого Верховної Ради з прав людини бути присутньою на закритих судових засіданнях.

Спочатку адвокати обвинувачених озвучили прохання про відвід усно, після чого суддя дав час на письмове оформлення документа.

Відвід можуть здійснити, якщо в однієї зі сторін є сумнів щодо неупередженості судді, секретаря судового засідання, експерта, спеціаліста чи перекладача.

Однак, на думку сторони потерпілої, такі дії є безпідставними. Судове засідання робили закритим в інтересах неповнолітньої, в той час, як адвокати обвинувачених не висували такої вимоги.

Але після заяви омбудсмена Дмитра Лубінця адвокати кривдників висловились проти присутності представниці Уповноваженого на судових засіданнях.

Адвокат Артем Крикун-Труш у коментарі "УП.Життя" озвучив думку, що з боку обвинувачення такі дії можуть призвести до затягування справи, бо у Воловецькому суді є лише три судді. Софілканич О.А. розглядала справу раніше (до апеляції), Пелих О.О. розглядає її зараз, а третій – Павлюк С.С. – розглядатиме клопотання 29 вересня. Однак, і якщо з якихось причин третій суддя не зможе розглядати справу, то її передадуть до іншого суду.

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"Таке затягування розгляду справи, звісно, не йде на користь постраждалій дівчині, яка змушена буде перебувати у цьому процесі довше, але команда адвокатів, що її представляють готові працювати, аби зробити подальший процес максимально чутливим та нетравматизуючим для неї", – наголошують юристи.

Вони нагадали, що на попередньому засіданні потерпіла та її представники заявили, що наполягатимуть на обвинуваченні у груповому згвалтуванні. Саме таким було первісне обвинувачення прокуратури.



Під час першого розгляду суд не роз'яснив потерпілій її права та змінив статтю у справі. Тому нині апеляція повернула справу на новий розгляд. Однак, прокуратура підтримала змінене обвинувачення за ст. 153 (сексуальне насильство).

Нагадаємо, інцидент трапився влітку 2021 року на Закарпатті у селі Верхні Ворота. Троє підлітків заманили свою 14-річну подругу на подвір’я до одного з хлопців, а потім до підвалу.

Один з підлітків вдарив її у живіт, а потім двоє з трьох хлопців зґвалтували дівчину. Третій – знімав це на відео. З початком навчального року поширили ролик в інтернет.

Дівчина не розповіла про зґвалтування батькам та бабусі – остання дізнались про це безпосередньо від правоохоронців.

У суді підлітки визнали свою провину, а суддя врахувала "позивні характеристики". Тож замість 5 років ув’язнення суддя призначила іспитовий термін у 2 роки.

Також кривдники мали виплатити потерпілій по 60 тисяч гривень компенсації та покрити процесуальні витрати (близько 25 тисяч гривень для кожного).

Вирок здійняв хвилю обурення серед правозахисників та громадськості.

Після розголосу омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що розгляд справи взяв під особистий контроль.

Журналіст та активіст Віталій Глагола, який надав розголосу справі, повідомив, що батько потерпілої погодився подати апеляцію до суду, а адвокат Масі Наєм готовий зібрати групу адвокатів для захисту дівчини.

27 вересня суд першої інстанції мав розпочати новий судовий розгляд справи про групове зґвалтування 14-річної дівчини.