Безпека та персонал: які виклики стоять перед навчальними закладами у прифронтових областях

У більшості шкіл у Херсонський, Миколаївській, Запорізькій та Харківській областях на початку навчального року повідомили про ускладнену безпекову ситуацію.
Про це свідчать дані опитування Благодійного фонду "Восток SOS" у співпраці з ГО "Харківський інститут соціальних досліджень", яке провели влітку 2023 року.
На півдні та сході України 41% шкільних будівель знаходяться на тимчасово окупованій території.
У третині освітніх закладів відзначили загрози обстрілів та мінування.
|Фото: uatp12/Depositphitos
"Чутно вибухи, інколи збивають безпілотники біля населеного пункту", – зазначають освітяни Херсонської області.
Лише 19% шкіл у прифронтових областях охарактеризували безпекову ситуацію як спокійну та безпечну.
"Звуки роботи артилерії не стихають, чуємо обстріли з боку лінії зіткнення, влучають по сусідніх населених пунктах постійно", – кажуть на Запоріжжі.
Варто зазначити, що власні укриття є лише у 46% освітніх закладів на прифронтовій території.
Ще 40% укриттів потребують ремонту та оснащення.
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Комплектація викладацького складу різниться в залежності від закладу та місця розташування.
80% шкіл, що взяли участь в опитуванні, налічують 10-50 осіб персоналу.
Половина освітніх закладів має повністю укомплектований штат.
У 58% шкіл персонал нікуди не виїжджав з початку повномасштабного вторгнення.
Водночас 64% шкіл відзначили, що мають вчителів із статусом ВПО.
Менше ніж 10% навчальних закладів перемістились в інше місто чи область у повному складі.
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У третині шкіл частина викладацького складу перебуває в окупації. Здебільшого це викладачі закладів, приміщення яких розташовані на ТОТ.
Тільки дві школи заявили, що понад 90% вчителів лишились на тимчасово окупованій території.
Найбільше не вистачає вчителів фізики, математики, хімії, дещо менше – біології, іноземних мов, інформатики та історії.
17% закладів загальної середньої освіти вказали, що не мають психологів у штаті. Цей факт може серйозно впливати на дітей, які внаслідок війни пережили травмуючі події та стрес.
Моніторинг готовності проводили впродовж липня-серпня 2023 року. В анкетуванні взяли участь 220 закладів загальної середньої освіти з Херсонської, Миколаївської, Луганської, Запорізької та Харківської областей.
Опитані школи Луганщини є переміщеними, заклади працюють дистанційно внаслідок тимчасової окупації частини області. Ідентична ситуація спостерігається серед деяких шкіл Херсонщини та Запоріжжя.
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