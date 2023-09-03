Безпека та персонал: які виклики стоять перед навчальними закладами у прифронтових областях

У більшості шкіл у Херсонський, Миколаївській, Запорізькій та Харківській областях на початку навчального року повідомили про ускладнену безпекову ситуацію.

Про це свідчать дані опитування Благодійного фонду "Восток SOS" у співпраці з ГО "Харківський інститут соціальних досліджень", яке провели влітку 2023 року.

На півдні та сході України 41% шкільних будівель знаходяться на тимчасово окупованій території.

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У третині освітніх закладів відзначили загрози обстрілів та мінування.

Фото: uatp12/Depositphitos

"Чутно вибухи, інколи збивають безпілотники біля населеного пункту", – зазначають освітяни Херсонської області.

Лише 19% шкіл у прифронтових областях охарактеризували безпекову ситуацію як спокійну та безпечну.

"Звуки роботи артилерії не стихають, чуємо обстріли з боку лінії зіткнення, влучають по сусідніх населених пунктах постійно", – кажуть на Запоріжжі.

Варто зазначити, що власні укриття є лише у 46% освітніх закладів на прифронтовій території.

Ще 40% укриттів потребують ремонту та оснащення.

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Комплектація викладацького складу різниться в залежності від закладу та місця розташування.

80% шкіл, що взяли участь в опитуванні, налічують 10-50 осіб персоналу.

Половина освітніх закладів має повністю укомплектований штат.

У 58% шкіл персонал нікуди не виїжджав з початку повномасштабного вторгнення.

Водночас 64% шкіл відзначили, що мають вчителів із статусом ВПО.

Менше ніж 10% навчальних закладів перемістились в інше місто чи область у повному складі.

У третині шкіл частина викладацького складу перебуває в окупації. Здебільшого це викладачі закладів, приміщення яких розташовані на ТОТ.

Тільки дві школи заявили, що понад 90% вчителів лишились на тимчасово окупованій території.

Найбільше не вистачає вчителів фізики, математики, хімії, дещо менше – біології, іноземних мов, інформатики та історії.

17% закладів загальної середньої освіти вказали, що не мають психологів у штаті. Цей факт може серйозно впливати на дітей, які внаслідок війни пережили травмуючі події та стрес.

Моніторинг готовності проводили впродовж липня-серпня 2023 року. В анкетуванні взяли участь 220 закладів загальної середньої освіти з Херсонської, Миколаївської, Луганської, Запорізької та Харківської областей.

Опитані школи Луганщини є переміщеними, заклади працюють дистанційно внаслідок тимчасової окупації частини області. Ідентична ситуація спостерігається серед деяких шкіл Херсонщини та Запоріжжя.