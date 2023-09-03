Тисячі учасників фестивалю Burning Man застрягли в пустелі через зливу. Одна людина загинула

16700
3 вересня 2023

Десятки тисяч відвідувачів фестивалю Burning Man у пустелі Невада були заблоковані сильними зливами, а одна людина загинула.

Про це повідомляє CNN.

Учасники фестивалю ховаються в пустелі Блек-Рок. Їх кемпінги покрила багнюка до щиколоток.

Реклама:

Організатори почали зупиняти авто, які їхали на Burning Man, ще у п’ятницю. З того дня почалися сильні дощі, які перетворили пустельний пісок на багнюку з калюжами.

Деякі відвідувачі намагалися подолати великі відстані зі сподіванням, що прогнозовані шторми не погіршать ситуацію. 

Багато потерпілих від злив покладалися на допомогу інших, щоб дістатися бодай до головної дороги подалі від місця проведення фестивалю. Там їх підбирали інші фани та евакуаційні автобуси.

Іншим учасникам у пустелі порадили берегти їжу та воду. Вони залишаються заблокованими. 

В’їзд у найближче місто залишається закритим, як і аеропорт у ньому.

Під час негоди на фестивалі загинула одна людина. За даними видання BBC, поліція почала розслідування інциденту. Шериф округу Першинг заявив про відкриття провадження, але жодних деталей не назвав.   

Burning Man заснували в червні 1986 року. Він вперше відбувся в пустелі Блек Рок у Неваді в 1990 році.

Квитки сюди отримати доволі складно. Іноді учасники проходять співбесіду. Цього року квитки часто перепродавали за низькими цінами через погоду.

Цьогоріч на фестивалі відкрили дві на Burning Man відкрили дві інсталяції від України

Читайте також: "Показуємо іноземцям Україну майбутнього": у Києві стартував англомовний театральний фестиваль Ukraine Fringe


Реклама:


Реклама:
 10249
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 4765
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3536
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат