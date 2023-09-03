Тисячі учасників фестивалю Burning Man застрягли в пустелі через зливу. Одна людина загинула

Десятки тисяч відвідувачів фестивалю Burning Man у пустелі Невада були заблоковані сильними зливами, а одна людина загинула.

Про це повідомляє CNN.

Учасники фестивалю ховаються в пустелі Блек-Рок. Їх кемпінги покрила багнюка до щиколоток.

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Організатори почали зупиняти авто, які їхали на Burning Man, ще у п’ятницю. З того дня почалися сильні дощі, які перетворили пустельний пісок на багнюку з калюжами.

Деякі відвідувачі намагалися подолати великі відстані зі сподіванням, що прогнозовані шторми не погіршать ситуацію.

Burning Man 2023 is now declared a national emergency by the US government.



Over 70,000 people are being quarantined at Black Rock City in Nevada

#BurningMan #BurningMan2023 #Nevada pic.twitter.com/rDY0wfE8b1 — DEEP (@tracker_deep) September 3, 2023

Багато потерпілих від злив покладалися на допомогу інших, щоб дістатися бодай до головної дороги подалі від місця проведення фестивалю. Там їх підбирали інші фани та евакуаційні автобуси.

Іншим учасникам у пустелі порадили берегти їжу та воду. Вони залишаються заблокованими.

В’їзд у найближче місто залишається закритим, як і аеропорт у ньому.

Під час негоди на фестивалі загинула одна людина. За даними видання BBC, поліція почала розслідування інциденту. Шериф округу Першинг заявив про відкриття провадження, але жодних деталей не назвав.

Burning Man заснували в червні 1986 року. Він вперше відбувся в пустелі Блек Рок у Неваді в 1990 році.

Квитки сюди отримати доволі складно. Іноді учасники проходять співбесіду. Цього року квитки часто перепродавали за низькими цінами через погоду.

Цьогоріч на фестивалі відкрили дві на Burning Man відкрили дві інсталяції від України.