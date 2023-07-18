Залили невідому рідину: у Києві вандали пошкодили понад 100 дерев. ФОТО

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
19326
18 липня 2023

У Києві зловмисники пошкодили понад 100 дерев вздовж проспекту Романа Шухевича у Дніпровському районі столиці

Зробивши отвори свердлом, вандали залили невідому рідину в дерева. 

Багато з них вже почали засихати, повідомляє Київська міська держадміністрація. 

Реклама:

"Факт пошкодження дерев виявили і зафіксували співробітники КП УЗН Дніпровського району під час сьогоднішньої інспекції території. 

На місце викликали всі відповідні служби, зокрема Державну екологічну інспекцію та Національну поліцію", – кажуть у КМДА.

Читайте також: У Києві почали лікувати 400-літню липу Петра Могили, яку зламала буря. ФОТО

 Фото: КМДА

Якщо ви бачили пошкодження дерев уздовж проспекту Романа Шухевича, телефонуйте сюди:

  • КП УЗН Дніпровського району – 0445948200;
  • Державна екологічна інспекція Столичного округу – 0442091256.

Реклама:
 Якщо ви стали свідком пошкодження дерева у столиці, дзвоніть у Держекоінспекцію за номером 0442091256

Нагадаємо, раніше екозахисники пояснювали, як можна змінити раціон, щоб допомогти довкіллю і деревам зокрема.

Читайте також: Як правильно посадити дерево, щоб не нашкодити: алгоритм та поради


Реклама:


Реклама:
 3084
Суспільство

У Швейцарії ринок праці формує освіту. А що із цим в Україні?

 7657
Прихисти своїх

Виїжджають і повертаються по кілька разів: як живе прифронтовий Оріхів

Роксана Касумова
 9129
Суспільство

Що (не)робити, якщо наважилися взяти в дім безпритульну тварину

Тетяна Денисенко

Головне на сайті


Суспільство

У Швейцарії ринок праці формує освіту. А що із цим в Україні?

Марка з російським кораблем отримала "філателістичний Оскар" в Італії
Національний фонд досліджень України тепер зможе отримувати гранти на розвиток науки
У США при 43°C випробовували робота, щоб визначити вплив спеки на людину
Як військовим придбати квиток на потяг зі спецрезерву: пояснили в УЗ
Побув на волі 2 місяці: у Кривому Розі дали 8 років в'язниці чоловіку, який намагався зґвалтувати неповнолітню
Прихисти своїх

Виїжджають і повертаються по кілька разів: як живе прифронтовий Оріхів

Роксана Касумова
Суспільство

Що (не)робити, якщо наважилися взяти в дім безпритульну тварину

Тетяна Денисенко