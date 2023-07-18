Залили невідому рідину: у Києві вандали пошкодили понад 100 дерев. ФОТО

У Києві зловмисники пошкодили понад 100 дерев вздовж проспекту Романа Шухевича у Дніпровському районі столиці
Зробивши отвори свердлом, вандали залили невідому рідину в дерева.
Багато з них вже почали засихати, повідомляє Київська міська держадміністрація.
"Факт пошкодження дерев виявили і зафіксували співробітники КП УЗН Дніпровського району під час сьогоднішньої інспекції території.
На місце викликали всі відповідні служби, зокрема Державну екологічну інспекцію та Національну поліцію", – кажуть у КМДА.
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|Фото: КМДА
Якщо ви бачили пошкодження дерев уздовж проспекту Романа Шухевича, телефонуйте сюди:
- КП УЗН Дніпровського району – 0445948200;
- Державна екологічна інспекція Столичного округу – 0442091256.
|Якщо ви стали свідком пошкодження дерева у столиці, дзвоніть у Держекоінспекцію за номером 0442091256
Нагадаємо, раніше екозахисники пояснювали, як можна змінити раціон, щоб допомогти довкіллю і деревам зокрема.
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