Залили невідому рідину: у Києві вандали пошкодили понад 100 дерев. ФОТО

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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18 липня 2023

У Києві зловмисники пошкодили понад 100 дерев вздовж проспекту Романа Шухевича у Дніпровському районі столиці

Зробивши отвори свердлом, вандали залили невідому рідину в дерева. 

Багато з них вже почали засихати, повідомляє Київська міська держадміністрація. 

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"Факт пошкодження дерев виявили і зафіксували співробітники КП УЗН Дніпровського району під час сьогоднішньої інспекції території. 

На місце викликали всі відповідні служби, зокрема Державну екологічну інспекцію та Національну поліцію", – кажуть у КМДА.

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 Фото: КМДА

Якщо ви бачили пошкодження дерев уздовж проспекту Романа Шухевича, телефонуйте сюди:

  • КП УЗН Дніпровського району – 0445948200;
  • Державна екологічна інспекція Столичного округу – 0442091256.

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 Якщо ви стали свідком пошкодження дерева у столиці, дзвоніть у Держекоінспекцію за номером 0442091256

Нагадаємо, раніше екозахисники пояснювали, як можна змінити раціон, щоб допомогти довкіллю і деревам зокрема.

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